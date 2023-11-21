登記參選苗栗山線立委 曾玟學：打破傳統派系政治高牆

與民進黨合作參選苗栗縣第二選區（山線）立委的無黨籍曾玟學（中），今（21）日上午完成參選登記。（記者彭健禮攝）

2023/11/21 12:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕與民進黨合作參選苗栗縣第二選區（山線）立委的無黨籍曾玟學，今（21）日上午完成參選登記。曾玟學強調，這次選舉五五波，勢均力敵，懇請所有希望苗栗改變的鄉親堅定地與他站在一起，打破苗栗受傳統政治派系把持的高牆。

曾玟學今天上午由行政院中部辦公室執行長徐定禎、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、縣議員陳春暖、許櫻萍、徐筱菁、陳光軒、陳品安，及苗栗市、頭份市、公館鄉多名市民代表，與銅鑼反化製廠自救會等5個地方自救會、自治會代表陪同登記參選，眾人高呼「年輕無畏、勇敢改變」。

曾玟學表示，陪同他登記參選的，都是過去幾年來一路陪著他打拚的戰友，及他的年輕競選團隊夥伴，希望透過年輕的力量為苗栗注入活水，也感謝5大自救會、自治會的相挺，代表他都與人民站在一起。

曾玟學強調，立委選舉實施單一選區兩票制後，苗栗是本島所有選區之中，從未有非國民黨籍的立委；這個挑戰非常艱鉅，但他與團隊有信心，同時這場選戰越來越激烈，是一場五五波、勢均力敵的選戰，懇請所有希望苗栗改變的鄉親，堅定地與他站在一起，打破苗栗受傳統政治派系把持的高牆。

今請假陪同登記的徐定禎說，苗栗終究要改變，雖然過去民進黨在苗栗縣長、立委選舉中，都沒辦法完成這個任務，但他認為這次非常有機會。曾玟學這次是以民主大聯盟的機制與民進黨合作，民進黨全力支持。

徐定禎肯定曾玟學不論在議會的表現，或是其自身台大法學碩士的本職學能，擔任立法委員適才適所，並強調民進黨於中央執政也沒有分藍綠，苗栗財政破產，也是蔡英文總統伸援，若曾玟學當選，苗栗縣第二選區的相關建設將有長足的進步，也請大家總統選舉支持「賴蕭配」，為台灣未來一起努力。

李貴富說，苗栗山線需要年輕有為、為民喉舌的立委，懇請鄉親這次是選人才、不是選藍綠，請鄉親放下藍綠，一起支持曾玟學；曾玟學是優質的候選人，大家一起協助他打破高牆、開創新的格局，為苗栗挹注經費、建設。

與民進黨合作參選苗栗縣第二選區（山線）立委的無黨籍曾玟學，今（21）日上午完成參選登記，眾人高呼「年輕無畏、勇敢改變」。 （記者彭健禮攝）

與民進黨合作參選苗栗縣第二選區（山線）立委的無黨籍曾玟學，今（21）日上午完成參選登記，銅鑼反化製廠自救會等5個地方自救會、自治會代表也陪同支持。 （記者彭健禮攝）

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