遇疫情經營困難貸款壓力大 男子濫墾1000多平方公尺山林

遇疫情經營困難貸款壓力大，男子竟濫墾1000多平方公尺。（警方提供）

2023/11/20 08:53

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕張姓男子平時在苗栗縣南庄鄉經營景觀咖啡廳和茶館多年，不過因武漢肺炎疫情生意受影響，加上龐大貸款讓張男難以應付，竟然動起歪腦筋，濫墾附近山林栽種木材販賣至新竹縣銷贓。

內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊今天表示，接獲農業部林業及自然保育署新竹分署提供情資，指出苗栗縣南庄鄉遭大規模濫墾，立即與新竹分署、苗栗縣警察局頭份分局組成專案小組偵辦，經過2個多月的調查及現場勘查，於今年9月25日前往苗栗縣南庄鄉執行搜索，經新竹分署清查後發現遭砍伐杉木85株、柳杉45株、油桐5株，材積共45.85立方公尺，估計被害林木市價約新臺幣12萬餘元，遭濫墾、竊佔1千1百餘平方公尺。

警方調查後，張男於2021年開始於苗栗縣南庄鄉經營茶莊及景觀咖啡館，卻遇上COVID-19疫情又加上貸款利息壓力龐大，覬覦相鄰的新竹分署國有林地，趁四下無人之際，以怪手機具濫墾國有林地竊佔為己有，作為茶園所用，並將國有林地上造林的杉木、柳杉、油桐等樹材，裁鋸後吊掛上車。

警方還查出，張嫌擔心白天載運太過醒目，特地於凌晨時段才將砍伐樹木等贓物載運至新竹縣竹東、橫山的木材行轉賣，因地形關係，保七總隊並利用無人機空拍蒐集相關違法事證，全案依涉嫌森林法、竊盜、竊佔及水土保持法等罪嫌移送苗栗地檢署。

遇疫情經營困難貸款壓力大，男子竟濫墾1000多平方公尺。（警方提供）

遇疫情經營困難貸款壓力大，男子竟濫墾1000多平方公尺。（警方提供）

遇疫情經營困難貸款壓力大，男子竟濫墾1000多平方公尺。（警方提供）

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