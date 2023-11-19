為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

交通部補助 苗縣校園周邊暨行車安全道路改善計畫7案通過

圖為苗栗縣銅鑼鄉銅鑼國小通學步道改善工程置圖。（苗縣府提供）

圖為苗栗縣銅鑼鄉銅鑼國小通學步道改善工程置圖。（苗縣府提供）

2023/11/19 14:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕內政部長林右昌日前前往苗栗縣視察頭份市新興國小通學步道改善工程時，提到中央4年400億永續人本改善計畫，希望各縣市政府積極提案，提供民眾更妥適安全的行路空間。而苗栗縣今年也獲得交通部補助7案約1.1億多經費，持續改善學校通行空間。

苗栗縣政府指出，包括苑裡鎮學校周邊暨易肇事路口交通安全改善計畫預計改善苑裡鎮共計8處易肇事路口；後龍鎮大山國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫將自大山國小至大山車站新設實體人行道；苑裡鎮蕉埔國小及山腳國小也將改善周邊道路。

另外，竹南鎮中興商工通學暨周邊路口安全改善計畫則於竹南鎮大營路新設實體人行道；竹南鎮山佳國小及竹興國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫則改善兩校周邊人行環境；銅鑼鄉銅鑼國小通學步道改善工程於銅鑼國小周邊新設實體人行道；而卓蘭鎮國立卓蘭高級中等學校通學步道改善工程改善校園周邊人行環境。

林右昌視察時也提到，苗栗縣今年提報13案人本環境改善計畫，內政部全數核定，補助金額將近3億。

民眾也期盼，透過中央各部會補助與苗縣府爭取，能提供學生更安全的上下學環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園73校需通學步道 明年5億改善
2023/11/17 05:30

桃園73校需通學步道 明年5億改善
桃園190國小僅6校有通學步道 市府：明年編列5億改善
2023/11/16 19:25

桃園190國小僅6校有通學步道 市府：明年編列5億改善
苗栗通學步道改善 林右昌︰可積極提案
2023/11/15 05:30

苗栗通學步道改善 林右昌︰可積極提案
視察新竹縣通學步道、人行環境改善案 林右昌力挺給建議
2023/05/17 20:47

視察新竹縣通學步道、人行環境改善案 林右昌力挺給建議
苗栗縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播