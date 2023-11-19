交通部補助 苗縣校園周邊暨行車安全道路改善計畫7案通過

圖為苗栗縣銅鑼鄉銅鑼國小通學步道改善工程置圖。（苗縣府提供）

2023/11/19 14:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕內政部長林右昌日前前往苗栗縣視察頭份市新興國小通學步道改善工程時，提到中央4年400億永續人本改善計畫，希望各縣市政府積極提案，提供民眾更妥適安全的行路空間。而苗栗縣今年也獲得交通部補助7案約1.1億多經費，持續改善學校通行空間。

苗栗縣政府指出，包括苑裡鎮學校周邊暨易肇事路口交通安全改善計畫預計改善苑裡鎮共計8處易肇事路口；後龍鎮大山國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫將自大山國小至大山車站新設實體人行道；苑裡鎮蕉埔國小及山腳國小也將改善周邊道路。

另外，竹南鎮中興商工通學暨周邊路口安全改善計畫則於竹南鎮大營路新設實體人行道；竹南鎮山佳國小及竹興國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫則改善兩校周邊人行環境；銅鑼鄉銅鑼國小通學步道改善工程於銅鑼國小周邊新設實體人行道；而卓蘭鎮國立卓蘭高級中等學校通學步道改善工程改善校園周邊人行環境。

林右昌視察時也提到，苗栗縣今年提報13案人本環境改善計畫，內政部全數核定，補助金額將近3億。

民眾也期盼，透過中央各部會補助與苗縣府爭取，能提供學生更安全的上下學環境。

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