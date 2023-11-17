鍾東錦問「苗栗財政怎麼解」？柯文哲：財劃法不修永遠很窮

眾黨總統參選人柯文哲在苗栗玉清宮辦理「廟口開講」。（記者彭健禮攝）

2023/11/17 23:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今晚（17日）日苗栗玉清宮「廟口開講」，苗栗縣長鍾東錦出席，提問「苗栗財政問題怎麼處理」？柯文哲回應，財政收支劃分法不修，苗栗永遠很窮。

鍾東錦今晚出席首先致詞說，感謝柯文哲對他參選苗栗縣長的支持，藍白既然合作，也希望白的力量在苗栗展現出來，藍白一定要團結打贏選戰，他也祝福柯文哲心想事成。

柯文哲也感謝鍾東錦有情有義，他指出，苗栗在他新竹家鄉隔壁，這幾年人口減了2萬多人，但他認為北部地區發展趨於飽和，加上苗栗水電瓦斯都不缺，將是產業投資的新縣市，產業做出來年輕人自然會回流。

今晚現場開放提問，鍾東錦也發問，苗栗是唯一財政受控管的縣市，但他認為這600多億負債不是一天造成，雖然議會有責任，但他相信中央也應該知道，中央也有責任，他問柯文哲，如何處理？

柯文哲回應，這是財政收支劃分法出了問題，2016年前行政院長林全在蔡英文上任總統前3天來找他，表達要修《財政收支劃分法》的想法，但改的話，台北市會變少，他說不要緊公平就好，但民進黨執政8年，財劃法都沒修過，因為民進黨突然發現「錢由自己發，就不肯改了」 ，這條不修，苗栗永遠很窮，若他上任就要立刻修。

苗栗縣長鍾東錦提問。（記者彭健禮攝）

民眾黨總統參選人柯文哲在苗栗玉清宮舉辦「廟口開講」，苗栗縣長鍾東錦出席提問。（記者彭健禮攝）

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