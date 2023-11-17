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苗栗「廟口開講」談藍白合聯合政府 柯文哲：我也在摸索

民眾黨總統參選人柯文哲在苗栗玉清宮舉辦「廟口開講」。（記者彭健禮攝）

民眾黨總統參選人柯文哲在苗栗玉清宮舉辦「廟口開講」。（記者彭健禮攝）

2023/11/17 22:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今晚（17日）苗栗玉清宮「廟口開講」說，他參選就是希望政黨和解、社會和諧、兩岸和平，台灣不可能獨立或統一，但他也不認為不會有戰爭，所以要準備、但要有善意。談到藍白合的聯合政府，柯文哲則坦言，他也在摸索，只能勇敢往前跨步，一步步修正。

柯文哲說，苗栗有閩客原住民多元族群，就像台灣四百年歷史發展不斷族群融合，他查過台灣有7％新生兒媽媽是外配，所以對台灣人要有新定義，彼此不要有仇恨。

他說，他宣布參選時，就是希望政黨和解、社會和諧、兩岸和平，希望台灣是中美溝通橋梁而非棋子，也希望是團結的社會而非分裂，但民進黨卻是在同胞裡面製造敵人。

柯文哲說，以現今台灣國際局勢，美國不會讓兩岸統一、中國不會讓台灣獨立，他不懂國民黨、民進黨兩黨在吵什麼？且中國人民也是人，若中國人民喜歡台灣，中共政府就不會打你，人與人之間的善意，才是國家安全的防衛力量，但他也不認為台灣一定不會有戰爭，該要準備、但要有善意。

今晚現場也開放提問，談及藍白合的聯合政府，柯文哲說，聯合政府在華人歷史上沒做過，都在摸索，也不曉得會發生什麼事？但不能因為這樣就不做；聯合政府在北歐國家實施很久，他有在研究，就像他在台大做葉克膜之初，他也搞不清楚每做一例要寫檢討報告、修正往前進，對於聯合政府，只能像哥倫布發現新大陸的精神，勇敢往前跨步、一步步修正。

另預，對於特殊教育，柯文哲認為政府應挹注經費。如何杜絕採購弊案？他回，標案會議紀錄全數上網公開。貧富差距問題？柯文哲說，要修改稅法，有錢人課稅提高，社會福利偏向弱勢。

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