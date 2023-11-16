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曾玟學發文「網路聲量領先」 邱鎮軍：勤走馬路比操弄網路務實

曾玟學在臉書發文表示，依據DailyView 網路溫度計公布參選人網路聲量數據，他相對領先。（翻攝曾玟學臉書）

曾玟學在臉書發文表示，依據DailyView 網路溫度計公布參選人網路聲量數據，他相對領先。（翻攝曾玟學臉書）

2023/11/16 17:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕與民進黨合作參選苗栗縣第二選區立委的無黨籍縣議員曾玟學，在臉書發文表示，依據DailyView 網路溫度計公布參選人網路聲量數據，他相對領先。對手國民黨立委參選人、苗栗市長邱鎮軍則認為，網路聲量也包括負面評論，數據高未必是好事；勤走馬路比操弄網路務實。

曾玟學表示，最近DailyView 網路溫度計開始公布參選人聲量數據，看了最近一週苗栗縣各立委候選人的網路聲量，他是相對領先的。

曾玟學並直言「空戰的確也是我們擅長的領域」，也認為不只是空戰有優勢，這次是真的很有機會，各家媒體報導在分析苗栗第二選區時，都是以五五波的激戰區來報導，就連偏向藍營的媒體都是如此。

不過，曾玟學也說，雖然目前聲量持續領先對手，但他知道苗栗的選舉陸戰及組織舉足輕重，所以投入大量時間在路口、在市場、在夜市、在街頭爭取民眾支持。

針對曾玟學所提網路聲量，邱鎮軍表示，從政以來一向不是善於炒新聞的從政者，與對手擅長操弄網路的行事作風截然不同。他並認為，勤走馬路比操弄網路務實，鄉親都可以作證，「哪裏有市政建設需要？邱鎮軍就會出現在那裡。」

另邱團隊分析邱鎮軍與對手的網路聲量，邱鎮軍的正面評論高達5成以上，對手則僅剩2成，負面評價部份，邱鎮軍僅有2%左右，對手則有超過2成也就是21%的負面討論。

因此，邱鎮軍表示，討論度高如果不是正面的印象，未必是好事，他會秉持勤走馬路處理問題的行事風格，相信這才是鄉親要的國會民代，才是值得鄉親託付的立法委員。

曾玟學在苗栗市長春化工路口拜票。（曾玟學提供）

曾玟學在苗栗市長春化工路口拜票。（曾玟學提供）

邱鎮軍在頭份市街頭拜票。（邱鎮軍提供）

邱鎮軍在頭份市街頭拜票。（邱鎮軍提供）

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