苗栗縣YouBike升級2.0 增加電輔車

苗栗縣公共自行車租賃系統將升級，將增加電輔車。（記者蔡政珉攝）

2023/11/16 17:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為推廣大眾運輸並且便利縣民，苗栗縣推動在逾3萬人鄉鎮市設置YouBike，目前全縣已有YouBike1.0共67個站點，但因與鄰近縣市交界YouBike2.0系統有落差，且為推動觀光與更普及化，苗縣將增加至200個站點，並升級YouBike2.0系統，增加電動輔助車，而人口未達3萬的慢城三義鄉與南庄鄉也將納入設置區域。

苗栗縣政府工務處表示，為了讓YouBike更普及也能低碳環保、推動輕旅行等，依此辦理苗栗縣公共自行車租賃系統升級及營運管理，除大幅增加既有站點，也轉換成YouBike2.0系統。

苗栗縣政府工務處指出，YouBike2.0系統可透過太陽能發電，不需要再使用台電供電系統，避免發生使用台電供電系統時需要再由道路挖管接電，節省相關程序，也避免影響民眾道路通行。

為了因應目前其他縣市開始推動電動輔助自行車，可讓其成的民眾透過電力輔助更節省體力，苗栗縣政府工務處也規劃，未來新增的站點租賃車估計將有一半的數量，更能便利年紀較大的長者。

苗栗縣目前設置公共自行車租賃系統鄉鎮市為苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、後龍鎮、公館鄉等人口超過3萬以上行政區域，列入三義鄉與南庄鄉則因2地觀光人潮多，為了推行低碳旅遊、保護環境並讓遊客體驗慢城悠遊之美，因此選擇於2鄉設置。

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