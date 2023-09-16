南庄市場攤商抗議改抽籤招租 公所：9/18開協調會

苗栗縣南庄鄉公有零售市場攤商在市場掛白布條抗議。（民眾提供）

2023/09/16 19:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉公有零售市場整建8月完工，攤商陸續進駐恢復營業，近日卻收到鄉公所通知，今年租約到期後，將採抽籤方式招租，引發攤商不滿，認為權益受損，今（16）日在市場掛白布條抗議。鄉長羅春蓮說，公所基於公設資源公平使用原則，規劃抽籤辦理，將於18日召開協調會，與攤商說明、溝通。

南庄鄉公有零售市場啟用至今超過30年，經過結構技師鑑定有安全之虞，鄉公所爭取獲經濟部990萬元經費補助，加上自籌共計1100多萬元，今年2月展開整建，整建期間，安排攤商移往老街旁的水汴頭空地營業。

整建工程8月完工，攤商陸續進駐恢復營業，14日卻收到鄉公所通知，今年租約到期後，將採抽籤方式招租。由於市場內不少攤商已經營到第二代，公所此舉引發攤商不滿，批評公所沒有顧及老攤商的權益，「若沒抽到，叫我們的生計何去何從？」今天在市場掛起白布條抗議。

羅春蓮說明，南庄市場多年來沒有管理委員會或自治會，市場內可營業的空間，長年由固定攤商營運，使得有意進駐的新攤商不得其門而入，鄉公所接獲不少鄉親陳情反映不合理。因此，公所盼藉此次整建完工，加以重新規劃，並於攤商租約於今年11月30日期滿，規劃改以抽籤辦理招租。

羅春蓮說，公所此舉是基於公共設施資源公平使用原則，但也並未如攤商所指為顧及現有攤商權益，已於15日發送通知單予攤商，將於18日召開協調會，與攤商面對面說明、溝通。

苗栗縣南庄鄉公有零售市場。（民眾提供）

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