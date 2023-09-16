苗栗路口汽機車未禮讓行人全都錄 民怨「根本行人地獄」

有機車騎士用行車紀錄器錄下苗栗市為公路、中山路口，汽機車未禮讓行人的情形，張貼於臉書社團「苗栗大小事」。（翻攝「苗栗大小事」）

2023/09/16 16:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為擺脫「行人地獄」污名，交通部推行禮讓行人並祭出罰則，但讀者石小姐投訴，苗栗市為公路、中山路口，經常可見汽機車未禮讓行人，昨天也被機車騎士用行車紀錄器錄下張貼於臉書社團「苗栗大小事」，讓網友氣炸。對此，苗栗縣警察局交通隊表示，該路口已規劃建置科技執法系統，呼籲用路人共同遵守交通規則，維護行路安全。

據石小姐於「苗栗大小事」所見的張貼影片，為一名機車騎士行駛苗栗市為公路，欲右轉中山路時，見有一名男性路人欲由斑馬線穿越中山路，該名騎士停讓，但仍有數輛汽、機車無視該名男性路人，直接右轉，使得該名男性路人只好待這波車流通過後，才快步過馬路，且起步前還不忘向該名持續停等的機車騎士揮手致意。

石小姐說，這篇貼文讓網友紛紛氣炸留言駕駛違反交通規則「苗栗國有苗栗國玩法」、「根本行人地獄」、「固定在這拍送檢舉！」、「上次回家也發現苗栗根本沒在禮讓行人…..無視於行人！人民素質真的需要改進」、「這個路口之前已跟警察反應過，但從來沒看過有派員來執勤」、「這幾台車全都違規耶！好可怕喔」。

苗栗縣警察局交通隊表示，縣內已建置10處路口科技執法，針對民眾反映的苗栗市為公路、中山路口，已納入第二波路口科技執法規劃建置路口之一，已提報中央送審。

交通隊表示，交通隊及各警分局都有規劃路口未禮讓行人取締勤務，加上科技執法、民眾檢舉，5月迄今開罰超過1000件，汽車未禮讓行人罰6000元、機車未禮讓行人則罰1200元，呼籲用路人共同遵守交通規則，維護行路安全。

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