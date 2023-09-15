苗栗也雙城交流！鍾東錦9/16率團訪中國北京、武漢 將會張志軍

苗栗縣長鍾東錦（左4）將率團訪問中國武漢，期盼推銷苗栗縣的優質文旦柚等農特產品。（苗栗縣政府提供）

2023/09/15 23:45

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣與中國湖北省武漢市長期維持友好關係；疫情解封，縣長鍾東錦預定16日到21日率同相關局處和各級農會幹部組成的參訪團，赴中國武漢及北京展開城市對等互惠交流，著重於農產品行銷、觀光旅遊及客家文化傳承等議題。鍾東錦也期許，此行成為繼台北市與上海雙城論壇後的第二個雙城互惠交流。

由鍾東錦領軍的參訪團除苗縣府相關局處主管外，還有縣農會及鄉鎮農會、全國台企聯、台灣客家總商會等民間團體幹部，此行將就互惠交流議題，涵蓋雙城農產行銷、兩地青年共好、多元文化融合及創建年度論壇；另有感於苗栗為客家大縣，昔日原本與廣東省梅縣客家族群互動熱絡，無奈因疫情與兩岸情勢阻隔而停滯，希望此行與武漢恢復經濟交流的同時，亦重啟客家文化交流互動大門。

苗縣府指出，此次參訪將赴武漢江夏區考察休閒農業和水產養殖，舉行「鄂台現代化農產業合作交流會」，參觀高新展覽館及苗栗路建設。19日預定參加已邁入第17屆的武漢台灣週開幕式，為雙城友誼升溫。

20日轉赴北京參訪與海協會會長張志軍會面，張志軍曾於2016年協助推動泛藍8縣市到中國辦理農特產品展銷推介活動，以及兩岸文化創意產業合作等。21日接著拜會全國台企聯、參訪台灣會館，關心台商投資現況，交流意見並協助解決疑難問題。

鍾東錦說，此次參訪除借鏡中國成功經驗、增進兩岸互動之外，更重要的是將苗栗優質的文旦、東方美人茶、芋頭等農特產品，以及觀光亮點推介到大陸，吸引陸客規畫行程到苗栗旅遊，帶進人潮和錢潮，自能增加農友收益並帶動觀光產業發展。

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