借牌投標、索賄廠商 國民黨籍前苑裡鎮長劉秋東涉貪被起訴

國民黨籍苗栗縣前苑裡鎮長劉秋東，任鎮長期間涉嫌於公所工程綁標、借牌投標、向廠商索賄等，檢方偵結依法提起公訴。（資料照）

2023/09/15 09:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方檢察署偵辦國民黨籍前苑裡鎮長劉秋東涉嫌違反貪污治罪條例等案，昨（14）日偵結，檢方認劉秋東與兒子，涉犯圖利、違反政府採購法之詐術投標、借用他人名義投標等罪，擔任白手套的李姓男子涉犯要求賄賂罪，將劉秋東父子、李男及出借牌投標的林姓女子、2名余姓男子共6人，依法提起公訴。

苗栗地檢署於去年1月間，經法務部調查局苗栗縣調查站檢具相關資料報告後，由主任檢察官劉偉誠、檢察官蔡明峰組成專案小組指揮偵辦，於今年6月5日展開搜索及傳喚行動，並於6月6日向苗栗地方法院聲請羈押禁見劉秋東獲准。

專案小組調查後，認定劉秋東於2018年12月25日至2022年12月25日任職苑裡鎮長期間，透過「白手套」李男針對苑裡公有零售市場相關3件標案，在決標後向得標廠商要求2至3成不等之賄賂，但遭廠商拒絕。

另，專案小組也查出，劉秋東和其子共同向廠商林女、2名余男借牌投標苑裡鎮公所之工程，違反公職人員利益衝突迴避法之規定，非法承攬苑裡鎮公所7件工程、獲得約1047萬元工程款及相關不法利益。

苗栗地檢署表示，劉秋東目前仍在押，全案將於近日內移送苗栗地方法院審理，呼籲任何公職人員均不應以國家授予之職權或職務上之實質影響力，作為取得私人利益之對價。苗檢仍將持續整合轄內肅貪能量，以辦案為反貪的最有力宣傳，維護各界對公務員廉潔執行職務之信賴。

劉秋東為國民黨員，曾任苑裡鎮代、鎮代會主席及3屆議員，2018年參選苑裡鎮長，考量苑裡政治生態綠大於藍，以無黨籍參選當選，於去年爭取連任失利。

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