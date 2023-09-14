桃竹竹苗TPASS紀念卡開放預購 苗栗縣9/25起這些地點取卡

桃竹竹苗TPASS通勤月票預計10月2日上路，紀念卡開放預購中。（資料照）

2023/09/14 23:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府指出，與新竹縣市及桃園市攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，預計10月2日正式上線，目前TPASS紀念卡在四大超商多媒體機、蝦皮商城開放預購，限量發售、售完為止，25日起可到指定地點取卡，完成資料登錄、辦理記名服務後，可領取交通部補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次。

工務處長古明弘說，25日起到指定地點取卡、儲值後，即可到人工售票櫃台設定定期票，地點有苗栗縣境內部分台鐵站點、苗栗縣各鄉鎮市公所、苗栗客運頭份總站、微笑單車苗栗服務中心等，四大超商目前僅開放悠遊卡到全家便利商店FamiPort機台購票及設定，期則透過開放預購、提早設定定期票，分散上路後購買定期票人潮。

既有悠遊卡、一卡通設定TPASS 也是9/25開放

工務處長說，民眾可選擇購買紀念卡，或使用既有的悠遊卡、一卡通儲值，25日起也開放已持有悠遊卡、一卡通的民眾設定定期票，請務必先完成加值後，再到人工櫃台或超商設定定期票。設定完成後，開始使用日起30日內，可搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等公共運具，大幅減輕民眾乘車負擔，預估將有5萬人受惠，也預期提升公共運輸服務旅次。

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