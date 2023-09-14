機車行老闆店內啪啪女客還LINE「別搖太大力」 闆娘氣炸提告

機車行老闆與女客互傳「下次一定要用力衝撞……別搖太大力喔！」還在店內發生性行為，闆娘怒告求償。（示意圖）

2023/09/14 19:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名已婚機車行老闆與女顧客「小美」（化名）看對眼，互傳「下次一定要用力衝撞……別搖太大力喔！」等鹹濕、挑逗對話及私密處照，甚至在機車行內發生性行為。機車行老闆娘發現後，對小美提告求償，法官判賠30萬元，可上訴。

判決書指出，老闆娘指控，她2019年間與丈夫結婚，丈夫自營機車行，夫妻倆育2名年幼子女。小美前來保養維護機車與丈夫結識，小美也知道丈夫已婚。但她發現，去年間丈夫與小美的LINE聊天內容，竟有「是我好吃還是我那隻好吃」、「這樣啊下面沒穿」、「小鳥要啾啾啾了！」、「下次一定要用力衝撞……別搖太大力喔！」，還有私密處照，2人甚至在機車行內發生性行為。

老闆娘主張，小美的行為已嚴重侵害她的配偶權，讓她精神痛苦至詎，還求診身心科。為此，依民法侵權行為損害賠償，訴請小美賠償她50萬元精神慰撫金。

苗栗地院審理時，小美對於老闆娘的指控均不反駁，但認為求償金額過高。法官認定，小美與機車行老闆發生逾越已婚男女分際不正當性行為，還傳送逾越普通朋友通常社交行為分際對話內容，已嚴重侵害老闆娘配偶權，審酌雙方身分、經濟能力等一切情狀，認精神慰撫金以30萬元為適當。

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