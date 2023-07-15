明德水庫環湖自行車道 2.5億南岸路線優先辦理

明德水庫風景秀麗。（記者彭健禮攝）

2023/07/15 19:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府推動頭屋鄉明德水庫觀光發展，透過整體規劃讓老景點展現新風貌，其中自行車暨環湖步道建置計畫，已獲客委會匡列補助2.2億餘元優先建置南岸路線。縣府預計2025年底完工，屆時可以漫步或悠騎單車的方式，欣賞湖光山色及日新、海棠的兩島風情。

明德水庫的自行車暨環湖步道規劃分5期開發、總經費約7.3億元，以「一寮、二島、三環線」串連南、北岸，全長約11公里，同時依水庫周邊地形打造「明德十二美景」，包括日出老田寮、日島月橋、出水觀稜、明湖夕照、落羽長廊、明湖蘇堤、黃屋方舟、荻蘆之道、外沙坪踏水、明德之心、水森灣澳、箭島林蔭等。

縣府水利處表示，第一期約2.5億元經費，已獲客委會匡列補助2億2600多萬元，縣府配合2500多萬元，待行政院公共工程委員會完成審議後優先辦理總長約3300公尺的水庫南岸環湖步道建置，完工後可由明德村一路向東，越過日新島，一路騎乘至黃屋伙房及海棠島，工程預計於2025年12月完工。

此外，縣府文化觀光局指出，交通部觀光局另有補助2億元推動「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，去年底動工，將改善整個碼頭區與海棠島水域活動專區及相關軟體設施，預計明年完工；未來將結合環湖自行車道串接各遊憩據點，帶動明德水庫全區域之觀光與產業發展。

縣府表示，明德水庫為縣級風景區，環境清幽，曾名列全台四大水庫，湖中有日新、鴛鴦、海棠三個島，水庫周邊擁有豐富的生態資源以及山水景色，為民眾最喜愛的遊憩景點之一，不論是膾炙人口的魯冰花電影場景、老田寮客庄人文、明德茶產業等，都是明德優質的文化軟實力，也是觀光發展利基。

苗栗縣政府推動頭屋鄉明德水庫觀光發展，其中自行車暨環湖步道建置計畫，已獲客委會匡列補助2.2億餘元優先建置南岸路線，預計2025年底完工。（縣府提供）

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