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    首頁　>　苗栗縣

    公館紅棗上市 農會邀採果小旅行、吃特色冰品

    苗栗縣公館鄉紅棗，時值採收上市，鄉農會將於22、23日舉辦紅棗節系列活動，安排民歌演唱、紅棗市集，另安排有四場次的紅棗食農小旅行。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣公館鄉紅棗，時值採收上市，鄉農會將於22、23日舉辦紅棗節系列活動，安排民歌演唱、紅棗市集，另安排有四場次的紅棗食農小旅行。（記者彭健禮攝）

    2023/07/15 16:59

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉紅棗，時值採收上市，鄉農會將於22、23日，舉辦紅棗節系列活動，安排民歌演唱、紅棗市集，另安排有4場次的紅棗食農小旅行，還有集章或臉書打卡換冰棒等好康，歡迎遊客「棗到公館．冰涼一夏」。

    公館鄉紅棗種植面積約80公頃，是國內唯一紅棗栽種專區，每年大暑過後進入採收，鄉農會總幹事古雪雲表示，今年氣候及雨量適中，棗農利用草生栽培及精湛的管理技術，種出的紅棗又脆又甜，且通過411項農藥殘留零檢出，讓消費者吃得安心、健康。

    鄉農會將於22、23日在「紅棗細路」廣場（福樂麵店停車場對面）辦理紅棗節系列活動，安排民歌演唱、紅棗市集。另，22、23、29、30日辦理4場次的「紅棗食農小旅行」，邀請民眾走讀石圍墻紅棗園，認識紅棗栽種過程、體驗採果及果醬DIY、品嚐「棗飯兜」（紅棗特色便當）；活動詳情可上「公館鄉農會」臉書粉絲專頁查詢，或洽農會推廣部，電話：037-559027。

    鄉農會也歡迎自由行的消費者造訪，體驗採紅棗鮮果的田園樂趣；觀光果園採果每台斤約150至200元，農會售價每盒190元。

    此外，公館鄉農會自行研發製作有紅棗、桑椹、芋頭、金桔等多種口味的特色冰棒、霜淇淋、雪花冰，產地限定，也歡迎民眾前往鄉農會本會門市、好客坊、苗栗特色館「穿龍驛站」奉茶亭品嚐，冰涼一夏。

    公館鄉農會自行研發製作有紅棗、桑椹、芋頭、金桔等多種口味的特色冰棒、霜淇淋、雪花冰，產地限定。（記者彭健禮攝）

    公館鄉農會自行研發製作有紅棗、桑椹、芋頭、金桔等多種口味的特色冰棒、霜淇淋、雪花冰，產地限定。（記者彭健禮攝）

    紅棗樹上鮮果結實纍纍。（記者彭健禮攝）

    紅棗樹上鮮果結實纍纍。（記者彭健禮攝）

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