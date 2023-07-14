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    首頁　>　苗栗縣

    苗縣府推動青年職人創新孵育計畫 開36班培育創意人才

    苗栗縣政府今年度辦理「青年職人創新孵育工作坊」，由縣長鍾東錦（中）與各領域職人共同啟動。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府今年度辦理「青年職人創新孵育工作坊」，由縣長鍾東錦（中）與各領域職人共同啟動。（記者張勳騰攝）

    2023/07/14 17:12

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕為協助青年朋友職涯探索及發展規劃，苗栗縣政府今年度辦理「青年職人創新孵育工作坊」，課程自7月啟動，共推出四大工作坊，開設36個班次，將提供540個學員免費學，今（14日）天由縣長鍾東錦等人主持啟動儀式。將由各領域職人帶領，讓學員透過課程感受動手做的樂趣，發展出個人特色職人風格作品，傳承地方特色產業多元文化。

    苗縣府勞青處長王浩中表示，近年各國積極鼓勵「動手做」風氣，強調創新、創意的做中學精神，此次針對不同領域開設4大主題工作坊，包含染印、木工、陶藝、服飾、皮革、花藝等不同面向，盼能促進學員跨領域整合開發出具創意的生活產品與服務，並勇於發揮職人精神，以雙手實現自己的夢想。

    縣長鍾東錦指出，利用暑假期間開辦相關豐富的課程，縣府提供機會、把門打開，讓年輕人能發掘另一個世界和出路，課程不論培養觀賞者、創作者都是很好的事情，經由老師傅與青年職人的技術交流，培植更多優秀在地青年，激盪出新創意、完成自我風格的文創產品，一起努力發揚和保存苗栗在地好工藝，若今年報名踴躍，明年將加開課程。

    今天記者會上展現工作坊堅強師資且多元的工藝實力，如童正一的手工原木筆，三義木雕藝術家陳佩吟展現木雕的紋理和細膩的工法；來自後龍鎮在地皮革工作室游靜敏展示皮革各式作品，竹南鎮Wahr工作室謝育昀以拼布與手縫技巧打造獨一無二的口金包，來自南庄鄉的青年職人徐靖涵，設計多種香氛文創產品；還有纏花達人林子齡則以精細的各式纏花作品，展現出傳統客家特色文化之美。

    勞青處指出，課程為免費報名，歡迎18歲以上、45歲以下的青年報名，以縣籍青年優先，相關訊息可上 （https://workmiaoli.weebly.com）。

    三義木雕藝術家陳佩吟，展現各式木雕創作，傳遞生命的溫暖與感動。（記者張勳騰攝）

    三義木雕藝術家陳佩吟，展現各式木雕創作，傳遞生命的溫暖與感動。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣竹南鎮的Wahr工作室謝育昀，以拼布與手縫技巧，打造獨一無二的口金包，令人驚嘆連連。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣竹南鎮的Wahr工作室謝育昀，以拼布與手縫技巧，打造獨一無二的口金包，令人驚嘆連連。（記者張勳騰攝）

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