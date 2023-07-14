用路人注意！西濱後龍觀海大橋改建車禍多 工區立測速桿7/15起取締

苗栗縣警察局在工區範圍內的105.3公里南下路段處增設一支固定式測速桿，7月15日起執法。（苗栗縣警察局提供）

2023/07/14 16:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線西濱快速公路的後龍觀海大橋及西湖溪橋正辦理改建，工區實施降速，但不少駕駛人未依工區速限50公里行駛，車速偏快、車禍頻傳。苗栗縣警察局在工區範圍內的105.3公里南下路段處增設一支固定式測速桿，15日起執法，警方提醒用路人注意。

苗栗縣警察局表示，由於台61線西濱快速道路104公里至107公里後龍觀海大橋及西湖溪橋現為施工路段，工期至114年8月，工區路段速限降低，由原本速限90公里降為速限50公里，沿線已設置相關標誌、標線來提醒駕駛人減速。

但警察局表示，部分駕駛人行經工區車速仍偏快，未依照路段速限50公里行駛，導致事故頻傳。根據轄區竹南警察分局統計，今年1至5月共發生19件事，有14件集中在南下過後龍交流道的大彎道下坡路段，易肇事時段則為中午11到下午3點，主要肇因則以未注意車前狀況、未依規定速度行駛居多。

為落實速度管理，經苗栗縣警察局與公路總局於苗栗縣道安會議討論通過，由警察局在工區105.3公里南下路段增設測速照相桿，並於7月15日起執法，盼藉此防制交通事故。

警察局指出，且新修正道路交通管理處罰條例已於今年6月30日施行，嚴重超速已由現行超過規定之最高時速60公里修正為超過最高時速40公里；罰鍰上限也由2萬4000元提高至3萬6000元，請用路人遵守。

苗栗縣警察局長莊勝雄表示，開罰並非執法的目的，而是要導正民眾的用路習慣，防止交通事故發生，維護民眾生命財產安全，提醒駕駛人務必遵守行車速限、勿違規超速，共同維護交通安全。

苗栗縣警察局在工區範圍內的105.3公里南下路段處增設一支固定式測速桿，7月15日起執法，工區速限50公里。（苗栗縣警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法