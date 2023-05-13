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    首頁　>　苗栗縣

    他騎機車運毒違規跑給警察追 女友受連累一年不能用車氣噗噗

    劉姓男子騎著女友的機車違規，被警方發現，但拒絕停車受檢，加速逃竄，沿途違規，最終棄車逃逸。 （警方提供）

    劉姓男子騎著女友的機車違規，被警方發現，但拒絕停車受檢，加速逃竄，沿途違規，最終棄車逃逸。 （警方提供）

    2023/05/13 15:43

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣33歲劉姓男子騎機車闖紅燈，被警方發現，但拒絕停車受檢，加速逃竄後，棄車逃逸。警方為顧及用路人行車安全，在後尾隨蒐證，將機車扣回，通知車主范姓女子到案，查出是她的男友劉男所為，因警方另在機車內查獲一包安非他命毒品，劉男除吃上8張違規單共罰4萬2100元外，也被依毒品、公共危險罪嫌送辦。此外，依規機車牌照也要被扣牌一年，而無法使用，范女對男友捅出樓子連累她也氣噗噗。

    苗栗縣警察局交通警察隊於4月中旬執行巡邏勤務，在苗栗市台6線與苗29線交岔路口，發現1輛雙載的機車違規闖紅燈，且未依規定兩段式左轉；警方隨即鳴笛示意機車騎士暫停路旁安全處所接受警方稽查。

    但該名騎士不但拒絕停車接受稽查，還加速逃逸，行駛途中甚至任意驟然減速，試圖阻擋警車前進，並在後龍鎮的高鐵五路、縣道126線及豐富六街等路段沿線逆向行駛；警方考量來往車輛及用路人安全，尾隨在後並保持安全距離，最終在後龍鎮一巷子內發現該輛機車被棄置。

    員警發現被棄置的機車鑰匙沒拔、引擎發動著，經找尋周邊均未發現騎士及乘客，員警即移置該輛機車移置代為保管，避免免車輛及車內財物遭竊，並透過機車車牌，並通知車主范女到案說明。

    結果，范女與警方共同清點車內置物箱財物時，赫然發現一小包夾鏈袋，內裝有白色透明粉末物，經警方使用毒品原物測試組檢測呈現反應為第二級毒品安非他命（含袋重0.96公克）。范女向警方表示，機車借給男友劉男使用，她不是違規行為人。

    警方再通知劉男到案，劉男否認有騎女友的機車違規，對於車內的毒品，也辯稱不知情。不過，經警方調閱多處路口監視器影像，且逐一比對行車紀錄器影像內容，抽絲剝繭出違規騎士所戴安全帽顏色、款式、穿著衣物顏色及樣式等具體事證，劉男才坦承、認罪。

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    劉姓男子騎著女友的機車違規，被警方發現，但拒絕停車受檢，加速逃竄，沿途違規，最終棄車逃逸。 （警方提供）

    劉姓男子騎著女友的機車違規，被警方發現，但拒絕停車受檢，加速逃竄，沿途違規，最終棄車逃逸。 （警方提供）

    劉姓男子騎著女友的機車違規，被警方發現，但拒絕停車受檢，加速逃竄，沿途違規，最終棄車逃逸。 （警方提供）

    劉姓男子騎著女友的機車違規，被警方發現，但拒絕停車受檢，加速逃竄，沿途違規，最終棄車逃逸。 （警方提供）

    警方在被棄置的機車置物箱，發現一小包夾鏈袋，內裝有白色透明粉末物，經警方使用毒品原物測試組檢測呈現反應為第二級毒品安非他命（含袋重0.96公克）。（警方提供）

    警方在被棄置的機車置物箱，發現一小包夾鏈袋，內裝有白色透明粉末物，經警方使用毒品原物測試組檢測呈現反應為第二級毒品安非他命（含袋重0.96公克）。（警方提供）

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