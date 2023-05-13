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    首頁　>　苗栗縣

    國民黨苗栗山線立委初選明展開 徐耀昌、邱鎮軍隔空叫陣

    徐耀昌於在苗栗市西山聖帝廟舉辦造勢，縣長鍾東錦、議員余文忠、楊明燁、曾美露、徐功凡等人到場站台。（記者彭健禮攝）

    徐耀昌於在苗栗市西山聖帝廟舉辦造勢，縣長鍾東錦、議員余文忠、楊明燁、曾美露、徐功凡等人到場站台。（記者彭健禮攝）

    2023/05/13 12:56

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣第二選區（山線）立委提名，有前縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍登記，將於明（14）日起3天辦理電話民調初選。2人不約而同地於今天在苗栗市舉辦選前最終場的造勢；徐有縣長鍾東錦及議員站台，邱有苗栗市民代表會、里長、社區聯誼會相挺，雙方隔空叫陣，皆懇託鄉親「唯一支持」。

    徐耀昌於今天上午10點在苗栗市西山聖帝廟舉辦造勢，鍾東錦、議員余文忠、楊明燁、曾美露、徐功凡到場站台。鍾東錦表示，徐耀昌擔任過兩屆頭份鎮長、四屆立法委員、兩屆苗栗縣長，可說是目前苗栗政壇資歷最完整者，尤其徐擔任8年苗栗縣長期間，開源節流，助縣府還債了100多億元，讓財政問題緩解。

    鍾東錦說，但苗栗縣負債依舊是非六都最多，不過苗栗縣還是要建設發展，尤其以他的急性格，更是希望能迅速地大刀闊斧，所以中央的立法委員人選就很重要，才能與縣府配合，所他拜託鄉親「唯一支持徐耀昌」，也請鄉親號召親友一起相挺。

    邱鎮軍則於上午11點在苗栗市代表會前造勢。市代會主席陳仁杰說，邱鎮軍於市長任內，政通人和，與代表會合作無間，政見一一兌現，包括完成苗栗市生命園區納骨堂、貓裏山樂齡公園改善、社區活動中心陸續的完成與發包等等，政績有目共睹；相信邱入國會後，定會協助苗栗邁向更好的未來，擺脫「苗栗國」的汙名。

    邱鎮軍感謝市代會及苗市28里長、社區發展協會理事長站出來相挺，並肯定徐耀昌對苗栗的貢獻；但他強調，連日來走訪選區10鄉鎮市，感受到地方渴望「世代交替」的聲浪，若他順利進入立法院，一定會發揮他的年輕衝勁，為苗栗市、苗栗縣積極爭取經費發展，拜託鄉親「唯一支持邱鎮軍」，讓年輕人出頭天。

    國民黨苗栗縣第二選區（山線）立委初選，採電話全民調辦理，時間為14、15、16日下午5點半到晚間8點半。

    邱鎮軍獲苗栗市代表會，及里長、社區發展協會聯誼會相挺。（記者彭健禮攝）

    邱鎮軍獲苗栗市代表會，及里長、社區發展協會聯誼會相挺。（記者彭健禮攝）

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