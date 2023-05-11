上班卡卡越來越嚴重！ 頭份交流道將增配置車道入北上匝道

苗栗縣政府規劃拓寬頭份交流道匯流入西側匝道空間，增加配置一線車道分流南北向行車，以利加速匝道車流消化，因拓寬須使用到高速公路局綠帶土地，縣府今（11）日下午邀共同會勘，高公局同意配合辦理。圖為改善後示意圖。（縣府提供）

2023/05/11 19:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道一號頭份交流道於上班尖峰時段車流量大，尤其西側北上匝道車流往往回堵至平面五岔路口，造成周邊交通打結。苗栗縣政府規劃拓寬匯流入西側匝道空間，增加配置一線車道分流南北向行車，以利加速匝道車流消化，因拓寬須使用到高速公路局綠帶土地，縣府今（11）日下午邀共同會勘，高公局同意配合辦理。

頭份交流道西側出入口為台一線（中華路）、建國路、顯會路、124甲線（交流道聯絡道）的五岔路口，車流交織。加上頭份地區不少民眾在新竹工作，因此每逢上班尖峰時段，龐大車流湧入頭份交流道，西側北上匝道車流往往回堵至平面五岔路口，造成周邊交通打結，且隨著頭份人口增長發展，問題日趨嚴重。

雖縣府爭取增建頭份第二交流道，已獲中央同意辦理可行性評估，但因興建交流道時程長，緩不濟急，因此縣府提出短期改善措施，今天下午3點半邀高公局共同會勘。縣長鍾東錦、頭份市長羅雪珠及多位地區議員、市民代表等出席。

縣府工務處簡報說明，因現今匯入頭份交流道西側匝道前的配置，為一車道導引入北上、南下匝道，易致南北向車流交織，規劃增配一線車道，以利南北向分流，加速入匝道，但須拓寬空間，因拓寬須使用到高速公路局綠帶，縣府邀共同會勘，高公局同意配合辦理。

此外，工務處也規劃於建國路、顯會路往五岔路口方向增加一車道，提高尖峰車流通行，減少壅塞回堵。另於台一線北上路段、124甲線與南出匝道匯流處，及124甲線台一線路口進入國道匝道前增設導引指示標誌，以減少駕駛人不熟悉路況造成之車輛停等，提高行車秩序。

苗栗縣政府規劃拓寬頭份交流道匯流入西側匝道空間，增加配置一線車道分流南北向行車，以利加速匝道車流消化，因拓寬須使用到高速公路局綠帶土地，縣府今（11）日下午邀共同會勘，高公局同意配合辦理。圖為現況圖。（縣府提供）

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