草莓季變「塞車季」苗縣大湖鄉長籲興建「空中廊道」

苗栗縣大湖鄉長黃惠琴建議在大湖酒莊（紅色建物）到對面停車場間，興建「空中廊道」，來紓解人潮。（記者張勳騰攝）

2023/03/10 16:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉有「草莓王國」之稱，鄉內的大湖農村休閒酒莊每年吸引百萬人次旅客造訪；大湖鄉長黃惠琴在苗栗縣政府縣務會議中反映，每年草莓季期間，因遊客車流湧入，從大湖酒莊到台72線匝道路段常造成壅塞變成「塞車季」，她建議在大湖酒莊與對面停車場間興建「空中廊道」，用來紓解人潮，總經費約8千萬元；苗縣府允諾將進一步研議。

黃惠琴指出，據統計，大湖酒莊每年到訪人數約100萬人次，草莓季期間，人潮更多，惟大湖鄉每年草莓季期間，幾乎等於是「塞車季」 ，因遊客造訪致車流大增，屢造成大湖酒莊沿線北自台三線大寮村至台72線匝道處嚴重回堵。

黃惠琴建議在大湖酒莊與對向停車場間興建「空中廊道」，除紓解車潮及人潮，也能擴增遊憩空間及觀光經濟產值，所需經費約8千萬元，而工程所需用地為大湖地區農會所有，亦取得農會初步同意，惟經費部分因鄉公所財源拮据，須仰賴中央及苗栗縣政府補助辦理，希望苗栗縣政府以專案方式補助或協助公所向中央爭取全額補助。

苗栗縣政府秘書長陳斌山指出，因該工程橫跨台3線，事涉公路總局權限，已請工務處及文化觀光局進一步研議。

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