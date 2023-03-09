苗栗高接梨穗天然災害救助 每公頃6.2萬元

苗栗縣高接梨嫁接的梨穗，今年農曆春節前後受一波波寒流及低溫侵襲，出現霜害、凍傷情形。（記者彭健禮攝）

2023/03/09 13:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣高接梨嫁接的梨穗，今年農曆春節前後受一波波寒流及低溫侵襲，出現霜害、凍傷情形，經縣府邀集農政相關單位勘察，損害率2成到5成不等，達農業天然災害現金救助標準，並獲農委會核定公告，3月9日到20日受理申辦現金救助，每公頃6萬2000元。

高接梨是苗栗縣重要經濟作物之一，栽種面積達1256公頃，每年12月到隔年2月是高接梨嫁接梨穗的適應生長期。但今年1、2月接連出現低溫天候，縣內卓蘭、大湖、三灣等多個鄉鎮反映梨穗受影響，農友接連「翻刀」，嫁接情況也不佳。

日前經縣府農業處邀苗栗農業改良場、農糧署及鄉鎮公所人員鑑定災損，勘察結果梨穗損害率約20~50％，已達農業天然災害現金救助標準的20％以上，以全縣受損面積統計，也達5％的救助標準，提報農委會核定。

農業處指出，苗栗縣高接梨穗的農業天然災害現金救助，昨天已由農委會核定並公告，損害率達20%以上的農民於9日到20日，可到在地鄉鎮市公所申請辦理，救助額度標準每公頃為6萬2000元。

農業處表示，近年極端氣候情況愈來愈明顯，政府提供救助金額不無小補，但畢竟無法和農民投入的成本相比，農委會有已開辦梨產品相關保險，建議農民可多投保以分散天然災害風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法