掃墓用火不慎 害受保護百年老松焦了頭

苗栗縣通霄鎮百年「日本黑松」，是縣府列管受保護樹木，近日被發現樹冠大片焦黃，經調查研判是民眾掃墓用火不慎引燃周邊林木而受高溫濃煙波及所致。（記者彭健禮攝）

2023/03/09 12:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮百年「日本黑松」，是縣府列管受保護樹木，近日被發現樹冠大片焦黃，經調查研判是民眾掃墓用火不慎引燃周邊林木而受高溫濃煙波及所致。縣府農業處表示，這棵日本黑松整體樹形、生長均受影響，將請專家檢視、評估後續救治方式，也呼籲民眾慎終追遠切記注意用火。

農業處自然生態保育科表示，這棵日本黑松位在通霄北勢窩段，樹齡推估已有百年以上，於2016年提報為苗栗縣受保護樹木，是縣內目前101棵受保護樹木中唯一的「日本黑松」。

不料，自然生態保育科近日獲報，這棵日本黑松樹冠出現大片焦黃，調查後研判近期是掃墓時節，極有可能是民眾祭祖後燃燒金紙餘燼就離去，碰上風勢助陣，竄燒周邊林木，日本黑松受高溫濃煙波，致使樹冠大片焦黃。

農業處表示，百年黑松部分枝葉損傷，雖未導致整株不治，但整體樹形改變，生長也必受影響，將持續觀察，並請專家檢視、評估後續救治方式。

這棵日本黑松樹因形姿態相當優美，曾吸引外縣市民眾慕名專程包遊覽車前往一睹風采。之前，日本黑松樹枝條延伸至苗31鄉道上，影響交通安全，縣府工務處也特別調整車道，將車道邊線外移、配合修剪樹形，讓路給老樹，同時兼顧用路人安全。

苗栗縣通霄鎮百年「日本黑松」，是縣府列管受保護樹木，近日被發現樹冠大片焦黃，經調查研判是民眾掃墓用火不慎引燃周邊林木而受高溫濃煙波及所致。（記者彭健禮攝）

苗栗縣通霄鎮百年「日本黑松」，是縣府列管受保護樹木，近日被發現樹冠大片焦黃，經調查研判是民眾掃墓用火不慎引燃周邊林木而受高溫濃煙波及所致。（記者彭健禮攝）

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