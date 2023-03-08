逾30年老屋約4成 苗縣府成立輔導團推自主更新

苗栗縣約有4成建築、計10萬6000棟屋齡逾30年，縣府爭取中央經費補助成立自主更新輔導團，今（8）日啟動，並邀全縣第一件民間自提都更業者分享成功經驗。（苗栗縣政府提供）

2023/03/08 19:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣約有4成建築、計10萬6000棟屋齡逾30年，縣府爭取中央經費補助成立自主更新輔導團，今（8）日啟動，並邀全縣第一件民間自提都更業者分享成功經驗。縣府工商發展處表示，輔導團將提供有都市更新意願或需求的民眾相關諮詢服務，並協助申請補助計畫，盼藉此推動縣內更新老舊建築。

全縣第一件自提都更案在竹南鎮慈裕段45筆土地、1269坪，業者林明松分享，都更前建築物老舊，部分閒置空宅傾倒，部分都市計畫道路未開闢，出入通道僅2至3公尺寬。

因土地產權複雜，都更案從2012年啟動前置作業拜訪地主等，並協調取得同意，全案於2018年3月核定都市更新計畫及權利變換計畫並公告實施，藉由權利變換機制將既有閒置已久土地，活化再生為21戶透天住宅及16戶5層樓公寓，並開闢範圍內的8公尺計畫道路，新生宅預計今年底完工。

工商發展處長詹彩蘋表示，自主更新輔導團成立後，將在3月31日至4月29日於苗栗市、頭份市及竹南鎮等鄉鎮市開設共計42小時的更新人才培訓課，課程內容包含自主更新補助、申請流程、案例介紹及Q&A等，歡迎社區及鄉親參加。

此外，縣府歡迎都市計畫範圍內屋齡20年以上的建築物，有都市更新意願或需求的民眾，已成立管理委員會大樓或7人以上所有權人的社區，洽詢自主更新輔導團04-23762062，或工商發展處都市計畫科037-559906。

縣長鍾東錦表示，都市更新政策是他上任以來縣政發展的重要縣政工作之一，尤其台灣地震頻繁，都市更新絕對是勢在必行， 但推動都市更新並不容易，需要民眾與政府同心協力，同時，縣府團隊也需要研議具體策略規劃及修正更適切且適合縣內的都市更新執行機制及模式，也請輔導團隊就執行面之需求和縣府齊心配合替縣民謀得最大利益。

苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚全縣第一件民間自提都更業者。（苗栗縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法