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    煞風景！聯大池畔櫻花開 一旁卻池水見底魚群曝屍

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」，池畔邊百餘棵櫻花綻放，但大學池卻乾涸見底，池中央還有20多尾大魚曝屍，讓遊憩民眾覺得好煞風景。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」，池畔邊百餘棵櫻花綻放，但大學池卻乾涸見底，池中央還有20多尾大魚曝屍，讓遊憩民眾覺得好煞風景。（記者彭健禮攝）

    2023/03/08 17:51

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市國立聯合大學，近年來獲校友回饋，於八甲校區旁大學池打造「聯大櫻花苗栗文學步道」，近期池畔邊140棵櫻花綻放，但大學池卻乾涸見底，池中央還有20多尾大魚曝屍，讓遊憩民眾覺得好煞風景。對此，聯大表示，因大學池排水口發生滲漏問題，所以放水進行維修，會請廠商儘速處理，恢復湖光山色原貌。

    大學池在聯大八甲校區校園外，面積約0.88公頃，以600公尺步道環湖，一旁還有八甲茶區大片茶園，環境清幽自然。

    聯大於前年獲電機系畢業校友黃振倉等人捐贈約140棵富士櫻花樹及澆灌系統，植生於大學湖畔；學校去年50周年校慶，再獲校友熱絡捐獻2000多萬元，助母校施設校史館數位化、機車聯絡道工程等，包括於大學池環湖步道，展出38件苗栗作家作品，搭配櫻花群，打造為「聯大櫻花苗栗文學步道」。

    近期，大學池畔的富士櫻綻放，吸引不少民眾前往尋幽探訪，但卻發現一旁大學池竟沒水，乾涸見底，且池中央還有廿多尾大魚曝屍，大煞風景，也掃了賞櫻、品文學的興致。

    聯大表示，因大學池排水口出現滲漏問題，所以放水以利維修，放水前有進行池內生物打撈移置，這些死亡魚群為池內放養的烏鰡，為漏網之魚，會儘速清除，並請廠商儘速維修，早日恢復湖光山色原貌。

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」，池畔邊百餘棵櫻花綻放。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」，池畔邊百餘棵櫻花綻放。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」，池畔邊百餘棵櫻花綻放。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」，池畔邊百餘棵櫻花綻放。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」，池畔邊百餘棵櫻花綻放。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」，池畔邊百餘棵櫻花綻放。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」旁的大學池乾涸見底。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」旁的大學池乾涸見底。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」旁的大學池卻乾涸見底，池中央還有20多尾大魚曝屍。（記者彭健禮攝）

    聯合大學「聯大櫻花苗栗文學步道」旁的大學池卻乾涸見底，池中央還有20多尾大魚曝屍。（記者彭健禮攝）

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