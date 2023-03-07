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    首頁　>　苗栗縣

    原遠雄醫療預定地燒了31小時10公頃 鍾東錦要求查明是否縱火

    位於苗栗縣後龍鎮的原遠雄健康生活園區，3月5日發雜草火警，並延燒區內所堆置的大批廢棄物，消防打火弟兄耗費31個小時才於今天凌晨把火勢撲滅。（苗栗縣政府消防局提供）

    位於苗栗縣後龍鎮的原遠雄健康生活園區，3月5日發雜草火警，並延燒區內所堆置的大批廢棄物，消防打火弟兄耗費31個小時才於今天凌晨把火勢撲滅。（苗栗縣政府消防局提供）

    2023/03/07 17:39

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕位於苗栗縣後龍鎮的原遠雄健康生活園區，3月5日發雜草火警，並延燒區內所堆置的大批廢棄物，消防打火弟兄耗費31個小時才於今天凌晨把火勢撲滅。縣長鍾東錦關注此事，於今（7）日縣務會議中提出，指示相關單位查明縱火的可能性。

    苗栗縣消防局於5日下午5點25分獲報，指台72線東西向快速道路後龍端的原遠雄健康生活園區發生雜草火災，調派7輛消防車、13名警消前往灌救，雖於當晚8點控制火勢，但火勢有延燒到區內所堆置的大批廢棄物，需進行開挖灌水滅火，持續至今天凌晨零點12分撲滅。

    消防局估計燒毀10公頃雜草及800平方公尺廢棄物，起火原因不明，消防局正進一步鑑識中。因火災過程中，產生大量濃煙臭味，引發地方民怨。

    今天縣務會議，該土地管理單位、縣衛生局長張蕊仙報告表示，已向警方報案，調查起火原因。縣警察局長莊勝雄則說明，警方於去年1月間接獲報案園區遭偷倒垃圾，循線查獲約20輛曳引車進入，數量約700噸的一般事業廢物，於去年2月間依組織犯罪犯制條例、廢棄物清理法，移送苗栗地檢署偵辦中。

    鍾東錦指出，園區是縣府管理，並有保全公司戒護，廢棄物還能侵入偷倒，檢調單位應該要查內神通外鬼的可能性，另這把無名火燒了30個小時，也要消防局、環保局、衛生局以及警察局調查，查明縱火的可能性。

    位於苗栗縣後龍鎮的原遠雄健康生活園區，3月5日發雜草火警，並延燒區內所堆置的大批廢棄物，消防打火弟兄耗費31個小時才於今天凌晨把火勢撲滅。（苗栗縣政府消防局提供）

    位於苗栗縣後龍鎮的原遠雄健康生活園區，3月5日發雜草火警，並延燒區內所堆置的大批廢棄物，消防打火弟兄耗費31個小時才於今天凌晨把火勢撲滅。（苗栗縣政府消防局提供）

    位於苗栗縣後龍鎮的原遠雄健康生活園區，3月5日發雜草火警，並延燒區內所堆置的大批廢棄物，消防打火弟兄耗費31個小時才於今天凌晨把火勢撲滅。（苗栗縣政府消防局提供）

    位於苗栗縣後龍鎮的原遠雄健康生活園區，3月5日發雜草火警，並延燒區內所堆置的大批廢棄物，消防打火弟兄耗費31個小時才於今天凌晨把火勢撲滅。（苗栗縣政府消防局提供）

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