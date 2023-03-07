為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    漸層投射+顏色轉換！ 苗栗「新東大橋」後龍溪上恣意展妍

    苗栗市景觀地標「新東大橋」改善亮化工程，已到完工收尾階段，6日晚間再次試燈，展現出燈光秀般的漸層投射及橋塔綠藍黃轉換，猶如在後龍溪舞台上，恣意展妍，也讓夜間靜謐的溪畔，顯得十足活潑繽紛。（民眾提供）

    苗栗市景觀地標「新東大橋」改善亮化工程，已到完工收尾階段，6日晚間再次試燈，展現出燈光秀般的漸層投射及橋塔綠藍黃轉換，猶如在後龍溪舞台上，恣意展妍，也讓夜間靜謐的溪畔，顯得十足活潑繽紛。（民眾提供）

    2023/03/07 11:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市景觀地標「新東大橋」改善亮化工程，已到完工收尾階段，可望於近期正式點燈。新東大橋昨（6）日晚間再次試燈，展現出燈光秀般的漸層投射及橋塔綠藍黃轉換，猶如在後龍溪舞台上，恣意展妍，也讓夜間靜謐的溪畔，顯得十足活潑繽紛。

    新東大橋熄燈3年多，經縣府爭取公路總局、客委會經費補助，加上自籌，共3633萬元，採用新式燈具及投射設計規劃再度亮化，工程於去年底展開。

    工程單位於上個月西洋情人節前夕的2月13日晚間試燈，地方鄉親見新東大橋於睽違3年多後再現光輝，都好興奮；亮燈的橋體，頓時也讓周邊河濱公園頓時增添浪漫氣氛。

    新東大橋昨晚再次試燈，裝設在橋中央分隔島上的橋塔投射燈，展現依序亮起的漸層投射，光影變化，生動活潑；橋塔上的燈光也有綠、藍、黃色轉變，繽紛多彩。

    新東大橋1997年啟用，2008年縣府加裝上千顆LED燈泡，成為縣內首座夜間亮化橋梁，夜間橋體五彩變幻，景色迷人，因橋體鄰近中山高速公路，許多返鄉、夜歸的遊子，看見新東大橋就知道「到家了」。

    新東大橋原舊式燈具設備歷經風吹雨打，逐漸損壞，每次維修動輒數百萬元，縣府無力負擔，於2019年7月熄燈；議員孫素娥屢於總質詢反映地方心聲，希望再度亮起來。

    經縣府水利處提報「苗栗市新東大橋夜間亮化計畫」獲客委會補助2295萬元，另工務處向公路總局提報「苗二十六及縣道一一九甲環境亮點及悠活人行空間整體改善工程」，計畫內容含新東大橋照明設施工程補助1083萬元，及縣府自籌255萬元，再度亮化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗栗「新東大橋」情人節前夕試燈 睽違3年多再現光輝
    2023/02/14 10:01

    苗栗「新東大橋」情人節前夕試燈 睽違3年多再現光輝
    苗市新東大橋橋面上作業提前完成 開放通行
    2023/01/16 18:48

    苗市新東大橋橋面上作業提前完成 開放通行

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    苗栗市新東大橋改善亮化 管制封閉延長到1/18
    2023/01/06 09:55

    苗栗市新東大橋改善亮化 管制封閉延長到1/18
    亮化工程啟動！ 苗栗新東大橋日間封閉39天
    2022/11/29 17:32

    亮化工程啟動！ 苗栗新東大橋日間封閉39天

    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播