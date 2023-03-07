漸層投射+顏色轉換！ 苗栗「新東大橋」後龍溪上恣意展妍

苗栗市景觀地標「新東大橋」改善亮化工程，已到完工收尾階段，6日晚間再次試燈，展現出燈光秀般的漸層投射及橋塔綠藍黃轉換，猶如在後龍溪舞台上，恣意展妍，也讓夜間靜謐的溪畔，顯得十足活潑繽紛。（民眾提供）

2023/03/07 11:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市景觀地標「新東大橋」改善亮化工程，已到完工收尾階段，可望於近期正式點燈。新東大橋昨（6）日晚間再次試燈，展現出燈光秀般的漸層投射及橋塔綠藍黃轉換，猶如在後龍溪舞台上，恣意展妍，也讓夜間靜謐的溪畔，顯得十足活潑繽紛。

新東大橋熄燈3年多，經縣府爭取公路總局、客委會經費補助，加上自籌，共3633萬元，採用新式燈具及投射設計規劃再度亮化，工程於去年底展開。

工程單位於上個月西洋情人節前夕的2月13日晚間試燈，地方鄉親見新東大橋於睽違3年多後再現光輝，都好興奮；亮燈的橋體，頓時也讓周邊河濱公園頓時增添浪漫氣氛。

新東大橋昨晚再次試燈，裝設在橋中央分隔島上的橋塔投射燈，展現依序亮起的漸層投射，光影變化，生動活潑；橋塔上的燈光也有綠、藍、黃色轉變，繽紛多彩。

新東大橋1997年啟用，2008年縣府加裝上千顆LED燈泡，成為縣內首座夜間亮化橋梁，夜間橋體五彩變幻，景色迷人，因橋體鄰近中山高速公路，許多返鄉、夜歸的遊子，看見新東大橋就知道「到家了」。

新東大橋原舊式燈具設備歷經風吹雨打，逐漸損壞，每次維修動輒數百萬元，縣府無力負擔，於2019年7月熄燈；議員孫素娥屢於總質詢反映地方心聲，希望再度亮起來。

經縣府水利處提報「苗栗市新東大橋夜間亮化計畫」獲客委會補助2295萬元，另工務處向公路總局提報「苗二十六及縣道一一九甲環境亮點及悠活人行空間整體改善工程」，計畫內容含新東大橋照明設施工程補助1083萬元，及縣府自籌255萬元，再度亮化。

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