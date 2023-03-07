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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗彩券行遭竊370本刮刮樂 竊賊生日落網後收押

    苗栗市一家彩券行，4日凌晨被竊賊以千斤頂翹開鐵門潛入行竊，將店內370本面額不一、總售價80多萬元的刮刮樂搜刮一空。（圖由警方提供）

    苗栗市一家彩券行，4日凌晨被竊賊以千斤頂翹開鐵門潛入行竊，將店內370本面額不一、總售價80多萬元的刮刮樂搜刮一空。（圖由警方提供）

    2023/03/07 08:49

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一家彩券行4日凌晨被竊賊以千斤頂翹開鐵門潛入行竊，將店內370本面額不一、總售價80多萬元的刮刮樂搜刮一空。經警方以車追人，於6日凌晨在新北市樹林區，將當天生日、準備外出慶生的竊嫌53歲劉姓男子逮捕歸案。警訊後，依法將劉男送辦，劉男由苗栗地方法院裁定收押。

    被害彩券行在苗栗市光復路旁，4日凌晨3點30分許，一名竊賊騎偷來的機車前往，利用千斤頂將鐵門撐開，潛入行竊，將店內各面額刮刮樂彩券約370本，全部竊走，現場遺留千斤頂、磚頭等作案工具，店家早上營業時，才發現被竊，報警處理，經統計店家損失80多萬元。

    轄區苗栗警分局獲報後，成立專案小組，並報請苗栗地方檢察署檢察官蔡明峰指揮偵辦，經以車追人釐清，確認犯嫌為毒品人口劉男，於犯案後往北逃亡，窩藏於新北市樹林區的租屋處，遂前往埋首，於在6日凌晨1點許，將當天生日、準備外出慶生的劉男逮獲。

    警除取回部分失竊刮刮樂，也查獲少量毒品。劉男稱，他有拿一些刮刮樂來刮，刮中約1萬6千元彩金，全數都拿去購買毒品，花用殆盡。警訊後，全案依加重竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦，劉男經檢方向法院聲請羈押獲准，已收押禁見。

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    警方以車追人，於6日凌晨在新北市樹林區，將當天生日、準備外出慶生的竊嫌53歲劉姓男子逮捕歸案。警訊後，依法將劉男送辦，劉男由苗栗地方法院裁定收押。（圖由警方提供）

    警方以車追人，於6日凌晨在新北市樹林區，將當天生日、準備外出慶生的竊嫌53歲劉姓男子逮捕歸案。警訊後，依法將劉男送辦，劉男由苗栗地方法院裁定收押。（圖由警方提供）

    警方以車追人，於6日凌晨在新北市樹林區，將當天生日、準備外出慶生的竊嫌53歲劉姓男子逮捕歸案。警訊後，依法將劉男送辦，劉男由苗栗地方法院裁定收押。（圖由警方提供）

    警方以車追人，於6日凌晨在新北市樹林區，將當天生日、準備外出慶生的竊嫌53歲劉姓男子逮捕歸案。警訊後，依法將劉男送辦，劉男由苗栗地方法院裁定收押。（圖由警方提供）

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