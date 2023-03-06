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    首頁　>　苗栗縣

    大湖草莓農試種日本白草莓成功 為白色情人節帶來商機

    苗栗縣大湖地區莓農，栽種日本品種的白草莓，果實碩大。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區莓農，栽種日本品種的白草莓，果實碩大。（記者張勳騰攝）

    2023/03/06 16:29

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕因應市場需求，苗栗縣大湖地區草莓觀光果園，近2、3年相繼投入栽種日本「雪兔」品種白草莓，因莓農栽培管理得宜，已試種成功，且品質不錯，都以論「顆」來賣，大顆的一顆可以賣到100元左右；白色情人節將屆，可望帶來另一波白草莓商機。

    大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，大湖地區的草莓種植面積約400多公頃，多數莓農開放給遊客享受採果樂，因日本白草莓這2、3年市場很夯，有不少遊客不時詢問莓農是否有白草莓可採？也激起莓農栽種興趣，開始試種日本「雪兔」品種白草莓。

    胡智郎說，由於莓農已摸索出種植訣竅，主要是在管理施肥上，要比紅草莓嚴苛，如今大湖的白草莓已栽種成功，除開放遊客自採外，有些運往批發市場，相當搶手。

    胡智郎指出，今年種植的白草莓，比往年大顆，目前一顆依大小可賣到80到100元，有些莓農裝盒12顆及15顆裝，給消費者一種新鮮的視覺體驗，一盒約800到1000元不等，

    由於白草莓本體是白色的，點綴粉紅色的顆粒，白色情人節將屆，可望再創一波白草莓商機，大湖白草莓與紅草莓一樣，產期到4月初結束。

    苗栗縣大湖地區莓農，近年來陸續栽種日本品種的白草莓，因管理得宜，已供應市場需求。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區莓農，近年來陸續栽種日本品種的白草莓，因管理得宜，已供應市場需求。（記者張勳騰攝）

    大湖地區莓農將白草莓裝盒，分12顆及15顆裝，給消費者新鮮的視覺體驗，一盒約800到1000元不等。（記者張勳騰攝）

    大湖地區莓農將白草莓裝盒，分12顆及15顆裝，給消費者新鮮的視覺體驗，一盒約800到1000元不等。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區莓農，所栽種日本品種的白草莓，果實碩大。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區莓農，所栽種日本品種的白草莓，果實碩大。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區白草莓，目前是是論「顆」來賣，一顆依大小可以賣到80至100元不等。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣大湖地區白草莓，目前是是論「顆」來賣，一顆依大小可以賣到80至100元不等。（記者張勳騰攝）

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