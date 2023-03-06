苑裡市場重建案 改以歷史建築為主軸推動

苑裡市場重建案備受關注。（記者蔡政珉攝）

2023/03/06 16:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有零售市場於2018年9月份清晨發生大火，700平方公尺、攤位付之一炬。歷經部分建物登錄為歷史建築以及清運工程拖延，重建工程之前經苑裡鎮公所上網招標，已經兩度流標。由於現任鎮長劉育育競選時批評前鎮長劉秋東針對苑裡公有零售場進度空白、延宕，上任後如何推動重建也成關注議題。

苑裡鎮公所指出，劉育育將針對之前劉秋東標案中未側重的歷史部分多做著墨，並以登陸歷史建築部分成為未來重建主軸，帶動整體市場發展，讓原有的設計與歷史建築融合。

苑裡鎮公所強調，劉育育提出全局規劃的觀點，先以歷史建築修復再利用為主體，申請重建經費，朝向具有歷史建築特色的市場規劃，並將現行已在規劃設計中的市場新建區整合進來。主因為之前招標部分為針對非歷史建築，但因原物料成本等因素導致流標，除了檢討流標部分調整，目前規劃設計市場新建區整合。

苑裡鎮公所認為，被登錄為歷史建築部分是珍貴資產，將以此為主軸出發，朝向具有歷史建築特色的市場規劃，避免歷史建築部分與未燒毀的空間分割。至於未來如何融合，將尋找專業設計師規劃。

而苑裡鎮公所也認為，之前規劃的機車停車格因位處攤販與採買民眾間，將會讓民眾採買時不便，也會割裂民與菜市場的連結，因此對於前鎮長任內所設計的機車停車位重新檢討。

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