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    台72線施工封閉 改道通行號誌秒數短易回堵惹民怨

    台72線東向27.5公里公館鄉出磺坑路段，去年發生山壁邊坡土石崩落阻道情形。苗栗工務段於搶通後，檢視邊坡坡面需強化保護。（苗栗工務段提供）

    台72線東向27.5公里公館鄉出磺坑路段，去年發生山壁邊坡土石崩落阻道情形。苗栗工務段於搶通後，檢視邊坡坡面需強化保護。（苗栗工務段提供）

    2023/03/04 19:46

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局苗栗工務段辦理台72線27.5公里坡面保護與橋梁維修，封閉客屬大橋到出磺坑匝道東向路段，用路人必須改道，不少人抱怨，改道銜接的通行交通號誌時相，未能配合，車流易回堵；苗栗工務段說，已請廠商適度調整秒數，以利消化車流。

    台72線東向27.5公里公館鄉出磺坑路段去年山壁邊坡土石崩落阻道，苗栗工務段搶通後，檢視邊坡坡面需強化保護，橋梁道路也因巨大岩塊砸落損傷需維修。

    苗栗工務段今年農曆年後展開永久性修復工程，3月1日上午9點到3日下午4點，及6日上午9點到10日下午4點封閉客屬大橋到出磺坑匝道東向路段作業，前往大湖地區的用路人於客屬大橋路口左轉平面道路119甲線接台6線，到出礦坑匝道接回台72線往東。

    不過，不少用路人抱怨，客屬大橋路口左轉燈秒數少，出磺坑匝道匯入口的紅燈要停等久，都易造成車流回堵，希望施工單位能夠改善。另苗栗工務段考量假日進入大湖泰安地區遊客多，假日不封閉施工，也引發在地用路人抱怨厚此薄彼，譏諷「遊客最大」。

    對此，苗栗工務段說，有關出礦坑匝道匯入及客屬大橋路口東行左轉的2處交通號誌燈相，已請廠商適度調整秒數，以利消化車流。因整體工程預計持續到8月，該路段仍會有長時間的封閉管制，請用路人多多包涵。

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