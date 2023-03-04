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    首頁　>　苗栗縣

    國1中港溪橋改建 高公局力求「無痛」接軌

    國道1號中港溪橋因應防洪需求，正辦理改建，將新建新南下車道橋及改線，接著北上車道改線平移到原南下車道，最後拆除舊北上車道橋，預計明年9月完成。（記者彭健禮攝）

    國道1號中港溪橋因應防洪需求，正辦理改建，將新建新南下車道橋及改線，接著北上車道改線平移到原南下車道，最後拆除舊北上車道橋，預計明年9月完成。（記者彭健禮攝）

    2023/03/04 20:05

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道1號苗栗縣中港溪橋因應防洪需求，正辦理改建，將新建新南下車道橋及改線，接著北上車道改線平移到原南下車道，最後拆除舊北上車道橋，預計明年9月完成；施工期間，中港溪橋仍維持南北雙向各3車道通行，力求「無痛」接軌。

    國道1號中港溪橋，依經濟部水利署2015年10月公告「中港溪主流治理計畫」，橋梁有橋長不足及橋梁底低於計畫堤頂等阻礙水流影響通洪，若遇大洪水恐對橋梁造成衝擊，進而影響交通安全，必須改建。改建工程於去年9月開工，預計明年9月完工，工程範圍北起114.1公里南迄115.3公里，全長1200公尺，工程經費近4.9億元

    國道工程不能像平面道路工程動輒封閉交通施工，為了兼顧車流通暢，往往都是「穿著衣服改衣服」。因此，中港溪橋改建，主要分三大階段，第一階段為新建新南下車道橋及改線，第二階段為北上車道改線平移到原南下車道，最後階段為拆除舊北上車道橋。

    負責督工的高公局第一新建工程處第一工務所說，中港溪橋改建目前正進行新建新南下車道橋施工，作業需占用外側路肩，因此將南下車道寬度由3.65公尺縮減為3.25到3.5公尺，南下、北上依舊維持各3車道通行。

    第一工務所也指出，新建新南下車道橋完工後，原南下車流即改線行走新南下車道，與之後北上車道改線道原南下車道，程序僅要一晚即可完成，對用路人可以說是「沒有感覺」。

    不過現行南下車道因配合施工，該路段行車速限也配合降低為時速80公里、大型車則降為時速70公里，轄線國道二隊警方也提醒用路人行經管制區域，請減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，確保行車安全。

    國道1號中港溪橋因應防洪需求，正辦理改建。（記者彭健禮攝）

    國道1號中港溪橋因應防洪需求，正辦理改建。（記者彭健禮攝）

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