辦公室前車禍 苗栗頭份衛生所人員即刻救援「分工到位」好專業

苗栗縣頭份市衛生所前顯會路73巷口，1日下午發生轎車與大貨車碰撞事故，衛生所主任徐春仕與職員聽到外頭巨大聲響，立即提起急救包衝出，協助轎車上2人從車內脫困，2人受輕傷，無生命危險。（警方提供）

2023/03/03 10:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市衛生所前顯會路73巷口，1日下午發生轎車與大貨車碰撞事故，衛生所主任徐春仕與職員聽到外頭巨大聲響，立即提起急救包衝出，協助轎車上2人從車內脫困，2人受輕傷，無生命危險。

警方表示，顯會路車流量不小，衛生所人員的即刻救援，避免可能肇生的二次碰撞危害，該起車禍肇事責任歸屬還需進一步釐清，呼籲用路人行經無交通號誌路口，請小心慢行。

徐春仕表示，1日下午2點半許，他在衛生所內，突然聽見外頭傳來緊急煞車聲，接著就「碰」地一聲巨大撞擊聲響，他隨即念頭「找事故點」，立即對同仁大喊，「拿救護包、call 119、110」。

徐春仕一衝出，就見到一輛大貨車與轎車撞在一起，他見轎車被撞得變形，隨即尋找進入點、硬扒開車門，同時經評估傷者當下風險，把車內2名傷者拉出車外，交給同仁接手處置後，就協助交管，等救護車來。

徐春仕表示，回顧當下，只是本能性的反應處理，他也讚許衛所同仁們的危機處理與反應默契，自動分工到位。

轄區頭份警分局表示，傷者為轎車駕駛與乘客，經消防救護人員到場檢視後，2人輕微擦傷、意識清楚，婉拒送醫。經調查，該起車禍為轎車欲左轉顯會路73巷，與直行的大貨車發生碰撞，雙方駕駛均無酒駕，肇事責任歸屬有待交通事故委員會鑑定，呼籲用路人行經無交通號誌路口，請減速慢行、確實觀察路口狀況，以維護行車安全。

苗栗縣頭份市衛生所前顯會路73巷口，1日下午發生轎車與大貨車碰撞事故，衛生所主任徐春仕與職員聽到外頭巨大聲響，立即提起急救包衝出協助救治傷患。（警方提供）

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