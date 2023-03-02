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    首頁　>　苗栗縣

    苑裡水坡里野溪護岸掏空 爭取500萬改善加設友善動物通道

    苑裡水坡里野溪護岸被掏空，民代爭取500萬改善更設友善動物通道。（記者蔡政珉攝）

    苑裡水坡里野溪護岸被掏空，民代爭取500萬改善更設友善動物通道。（記者蔡政珉攝）

    2023/03/02 18:16

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員陳品安接獲苑裡鎮水坡里里長歐明城陳情，指出里內3鄰野溪護岸損壞掏空，隨時有危及一旁橋樑情形，居民提心吊膽不知道何時會因大雨導致護岸崩塌、橋梁塌陷。陳品安透過立委羅致政向水保局爭取500萬元經費，近期將進場施作，希望能徹底解決居民長期以來的問題。

    陳品安說，這次工程考量周遭環境有許多野生動物，將會在野溪連結護岸斜坡施作動物通道，附近野生動物可透過動物通道親近並跨越野溪。而預鑄水泥塊內部空間也可填上可種植植栽的土壤，屆時完工後可讓野溪兼顧動物通行以及綠美化效果，除能解決居民問題，也希望成為達到人與動物平衡的工程。

    長期關注生態保育的觀察家李璟泓也向陳品安建議，可考慮將串連兩側固床工緩坡化或是增加堆石，讓縱向的溪溝也可以讓動物通行利用，陳品安則表示將會向施工單位反映，讓整體工程更完善。

    陳品安表示，以往許多水保局工程因過度水泥化導致紛爭不斷，這次的工程較為單純，希望讓未來不管是中央或縣府的工程能參考。畢竟工程不僅可對人民有益，若能保障野生動物生存安全甚至發揮綠美化效果，更能讓有不少野生動物分布的苗栗縣受到更多人的稱讚。

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