司法史上單次最大量！「檢警環關」聯防 攔截54噸非法笑氣

苗栗地方檢察署啟用「檢、警、環、關」聯防機制，成功在邊境攔阻以「氬氣」名義輸入、企圖非法闖關的54噸笑氣；檢方偵結，將進口的公司負責人等依詐欺得利罪嫌提起公訴。（圖由檢方提供）

2023/03/02 10:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「笑氣」（一氧化二氮）在醫學、工業上有廣泛用途，近年卻遭不肖份子濫用，國內已有多起因為過量使用笑氣致死案例。苗栗地方檢察署啟用「檢、警、環、關」聯防機制，成功在邊境攔阻以「氬氣」名義輸入、企圖非法闖關的54噸笑氣；檢方偵結，將進口的公司負責人等依詐欺得利罪嫌提起公訴，查獲笑氣則由環境保護署毒物及化學物質局依法處理。苗栗地檢署表示，此次查獲笑氣量，是司法史上單次查緝笑氣量最高的案件；以5公升鋼瓶計算，可以裝填約10800支鋼瓶，若流入市面遭不當使用，將危害國人健康。

財政部關務署基隆關與環保署毒化局，於前年7月9日檢驗從香港輸入的3個「氬氣」貨櫃，每貨櫃約18公噸、總重約54公噸，但經分析後發現內容物都是笑氣。因進口者是苗栗縣竹南鎮一家科技公司，毒化局遂函報苗栗地檢署。

苗栗地檢署指派時任檢察官廖倪凰（現已調升至花蓮地檢察署主任檢察官）指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊組成專案小組偵辦，向法院聲請搜索票獲准後，於前年底到該家科技公司搜索。

雖該科技公司魏姓負責人與蕭姓員工均辯稱不知情、推稱是賣方出貨錯誤，但檢察官仔細比對該公司與香港出口端廠商的往來電子郵件等卷證，認定2人顯係辯詞不足採信，並研判其犯罪動機應是企圖將笑氣假冒為進口免稅的「氬氣」，一方面詐得免繳進口稅費約11萬4775元之利益，另一方面將這些以「氬氣」為名義進口之笑氣在境內的行蹤予以洗白隱匿，猶如氣體版的洗錢犯罪，因此將2人提起公訴。

苗栗地檢署表示，為保障民眾健康，政府近年來嚴加查緝笑氣的非法買賣與使用，並呼籲，笑氣的副作用為頭暈、解離現象、失去平衡、記憶與認知障礙以及腿部無力。吸入過量笑氣，會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀，當急性中毒時，會導致缺氧甚至引發死亡。

「別讓笑氣笑掉你的人生！」苗栗地檢署請民眾切莫因一時好奇而遺憾終身，遇有非法買賣笑氣的情形，請向各地環保局、警察局或地檢署提出檢舉，檢警環關聯防機制將持續為了守護民眾健康而努力。

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苗栗地方檢察署啟用「檢、警、環、關」聯防機制，成功在邊境攔阻以「氬氣」名義輸入、企圖非法闖關的54噸笑氣；檢方偵結，將進口的公司負責人等依詐欺得利罪嫌提起公訴。（圖由檢方提供）

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