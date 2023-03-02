為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    老婆下海挽不回 老公遭修理斷指切心訴離

    苗栗地方法院審理，認為兩人情感明顯疏離，難以再共同生活，已失夫妻共同生活之婚姻本旨，婚姻生活名存實亡，判准兩人離婚。（資料照）

    苗栗地方法院審理，認為兩人情感明顯疏離，難以再共同生活，已失夫妻共同生活之婚姻本旨，婚姻生活名存實亡，判准兩人離婚。（資料照）

    2023/03/02 09:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕許姓男子不同意妻子從事性產業，到妻子工作場所阻止，遭妻子及其雇主教唆他人修理、右手食中指被砍截斷；因許男與妻子分居迄今已逾7年，長期未有聯繫，許男對妻子死了心，訴請離婚。苗栗地方法院審理，認為兩人情感明顯疏離，難以再共同生活，已失夫妻共同生活之婚姻本旨，婚姻生活名存實亡，判准兩人離婚。

    許男提起離婚訴訟指出，他與妻子於1996年結婚，兩人於2015年底起分居迄今已逾7年，妻子行蹤不明，無法與妻子聯繫。他因不同意妻子從事性產業，於2016年7月初到妻子工作場所阻止妻子上班，但遭妻子及其雇主教唆他人砍傷他的右手，致使他右手食中指截斷、拇指無名指也功能受損，成了身障人士。

    苗栗地院法官調查，雙方於1996年10月間結婚，婚姻關係存續的事實勘認定。許男主張兩人分居迄今逾7年，長期無法與妻子聯繫，以及曾因不同意妻子從事性產業，到妻子工作場所阻止而遭傷害導致重傷的情事，也有新竹地方法院判決可參，加上許妻經苗栗地院合法通知，均未到庭陳述也沒有具狀表示任何意見，勘信許男的主張為真實。

    法官認為，兩人情感明顯疏離，難以再共同生活，已失夫妻共同生活之婚姻本旨，婚姻生活名存實亡。參酌審理期間，許妻未到庭、也未具狀表示任何意見，維繫、修復婚姻的態度消極，許男也當庭表達強烈之離婚意願，未見轉圜之餘地，兩人間婚姻關係所生破綻已深，客觀上也難期回復，而衡諸該事由之發生，係肇因於許妻之可歸責行為程度較高。許男依法訴請判決離婚，為有理由，應予准許。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新婚妻用Google Maps這項功能惹怒老公 不到1年就離婚還被判刑
    2022/09/23 14:36

    新婚妻用Google Maps這項功能惹怒老公 不到1年就離婚還被判刑
    不爽前妻欠錢 狠男開奧迪撞倒她還倒車碾壓
    2022/09/17 11:38

    不爽前妻欠錢 狠男開奧迪撞倒她還倒車碾壓
    評哥吉拉讓人鬧離婚 藤井樹憶「與媽冷戰2年」 只因3個字
    2022/07/17 22:44

    評哥吉拉讓人鬧離婚 藤井樹憶「與媽冷戰2年」 只因3個字
    男子與太太離婚 竟遭判「限制出境8000年」
    2021/12/27 06:06

    男子與太太離婚 竟遭判「限制出境8000年」
    結婚生子才完整？ 人妻吐心聲：被親友過度催生到崩潰了
    2021/04/28 15:49

    結婚生子才完整？ 人妻吐心聲：被親友過度催生到崩潰了
    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播