老婆下海挽不回 老公遭修理斷指切心訴離

苗栗地方法院審理，認為兩人情感明顯疏離，難以再共同生活，已失夫妻共同生活之婚姻本旨，婚姻生活名存實亡，判准兩人離婚。（資料照）

2023/03/02 09:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕許姓男子不同意妻子從事性產業，到妻子工作場所阻止，遭妻子及其雇主教唆他人修理、右手食中指被砍截斷；因許男與妻子分居迄今已逾7年，長期未有聯繫，許男對妻子死了心，訴請離婚。苗栗地方法院審理，認為兩人情感明顯疏離，難以再共同生活，已失夫妻共同生活之婚姻本旨，婚姻生活名存實亡，判准兩人離婚。

許男提起離婚訴訟指出，他與妻子於1996年結婚，兩人於2015年底起分居迄今已逾7年，妻子行蹤不明，無法與妻子聯繫。他因不同意妻子從事性產業，於2016年7月初到妻子工作場所阻止妻子上班，但遭妻子及其雇主教唆他人砍傷他的右手，致使他右手食中指截斷、拇指無名指也功能受損，成了身障人士。

苗栗地院法官調查，雙方於1996年10月間結婚，婚姻關係存續的事實勘認定。許男主張兩人分居迄今逾7年，長期無法與妻子聯繫，以及曾因不同意妻子從事性產業，到妻子工作場所阻止而遭傷害導致重傷的情事，也有新竹地方法院判決可參，加上許妻經苗栗地院合法通知，均未到庭陳述也沒有具狀表示任何意見，勘信許男的主張為真實。

法官認為，兩人情感明顯疏離，難以再共同生活，已失夫妻共同生活之婚姻本旨，婚姻生活名存實亡。參酌審理期間，許妻未到庭、也未具狀表示任何意見，維繫、修復婚姻的態度消極，許男也當庭表達強烈之離婚意願，未見轉圜之餘地，兩人間婚姻關係所生破綻已深，客觀上也難期回復，而衡諸該事由之發生，係肇因於許妻之可歸責行為程度較高。許男依法訴請判決離婚，為有理由，應予准許。

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