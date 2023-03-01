年輕媽1打2爬火炎山「肢體無力」報案求援 消防衝上山卻撲空

苗栗縣政府消防局接獲帶著2名女童攀登火炎山的年輕媽媽求助，三義分隊9名消防、義消人員花了1個多小時上山，母女3人卻已自行下山。（苗栗縣政府消防局提供）

2023/03/01 18:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕二二八連假期間，苗栗縣三義火炎山登山民眾絡繹於途，苗栗縣消防局2月25日獲報上山救護昏倒失去呼吸心跳53歲王姓男子，剛以人力搬運下山送醫不久，又接獲帶著2名女童的年輕媽媽求助，消防人員再度花了1個多小時上山，母女3人卻已自行下山，讓消防人員傻眼，籲請民眾珍惜救援資源。

台中市王姓男子2月25日獨自到火炎山登山，上午10點39分在步道1.7到1.8公里間昏倒，失去呼吸心跳。苗栗縣消防局獲報，派遣三義分隊9名消防、義消上山，同時線上指導報案人協助為王男CPR。

救護人員花了1個多小時抵達，動用自動CPR器材及卷式擔架將王男下送，途中消防局苗栗特搜分隊2人支援，下午1點46分到達登山口，交由救護車將王男送醫。

不料，消防局當天下午3點16分又接獲30歲的婦人報案求助說，她肢體無力，無法行走求助，帶著8歲、10歲女兒在火炎山步道2公里處。

三義分隊9名消防、義消再度上山，下午4點50分抵達報案地點，卻不見母女3人蹤影，經聯繫得知，婦人休息後已自行下山，消防人員傻眼，雖然白跑一趟，但還好人都平安，不過，他們提醒，救援資源不是這樣浪費的，如果可以自行下山，應及早通報解除警報。

消防局指出，火炎山步道多是陡峭山徑，路基又是石礫地，常有身體不適或踩空扭傷情況發生，民眾登山前，除了評估自身狀況，做好準備，登山時更應時時注意腳下路況，保障自身安全，避免不必要的救護而排擠了真正需要的救援資源。

三義分隊9名消防、義消人員花了1個多小時上火炎山救援，母女3人卻已自行下山，讓消防人員傻眼。（苗栗縣政府消防局提供）

三義分隊9名消防、義消人員花了1個多小時上山救援，母女3人卻已自行下山，默默下山收隊返回。（苗栗縣政府消防局提供）

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