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    竹南公義路增路幅設待轉區 公總︰保障機車族安全

    竹南公義路增路幅劃機車道設待轉區，機車族陳情。（記者蔡政珉攝）

    竹南公義路增路幅劃機車道設待轉區，機車族陳情。（記者蔡政珉攝）

    2023/03/01 13:58

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義路全長將近5公里，由於竹南科學園區發展迅速，且近年來台積電等科技大廠進駐，工作人口多，連帶使得公義路道路使用量大。之前公路總局認為汽、機車於公義路爭道，但難以拓寬所以進行管線去桿化作業，利用增加的空間設置機車專用道，並於燈號路口設置待轉區。不過苗栗縣議員曾玟學接獲反映，指出許多原無需待轉路口變強制待轉，甚至T型路口在與直行車道衝突的地方硬加上待轉區，期盼公路總局能調整。

    公路總局苗栗工務段則表示，因竹南科學園區就業人口增加後，公義路可連絡頭份與竹南民眾前往園區工作，機車族大幅增加，經統計達到四成二的數目，因此之前才會透過翁城讓台電、電信與第四台業者電線與變電箱下地、去桿化作業，增加車道空間，並畫設機車專用道。

    公路總局苗栗工務段強調，因多劃設機車專用道後，內線車道也因此禁行機車，加上公義路機車族多，所以才會於有交通號誌點設置待轉區，希望保障機車族安全避免發生事故。

    曾玟學說，不少民眾反映，劃設待轉區後不只與原本的行車習慣不符，且他認為機車要左轉並非一昧地劃設待轉區解決，可以參考其他縣市案例讓汽、機車於同車道左轉。

    曾玟學強調，民眾反映因機車若需待轉，將會讓機車塞在機慢車道，通勤族因此卡住無法前行，他建議只要取消內側的禁行機車，就可讓機車跟著左轉專用燈號轉彎，仍可保障行車安全。

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