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    中央補助、企業捐贈 竹南首批幸福巴士通車了

    中央補助、企業捐贈，竹南首批幸福巴士通車了。（記者蔡政珉攝）

    中央補助、企業捐贈，竹南首批幸福巴士通車了。（記者蔡政珉攝）

    2023/03/01 13:01

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所向交通部公路總局爭取2輛幸福巴士，獲補助300餘萬元，更得到陳清波文教基金會創辦人陳榮秋、廣源造紙董事長謝廣源各捐贈100萬，加上鎮公所自籌200餘萬，今天於竹南火車站西站1樓廣場舉行幸福巴士贈車暨通車典禮，宣告竹南鎮首批幸福巴士通車了，第一年採免費搭乘。

    竹南鎮公所指出，竹南鎮地理環境呈現南北狹長型，因與市中心距離甚遠，致偏遠居民交通不便，故透過爭取幸福巴士，盼能增加鎮內大眾運輸工具，並配合鎮內竹南、崎頂二個火車站、15個Ubike站點，提供鄉親更便捷生活及推動鎮內觀光發展。

    竹南鎮公所表示，幸福巴士規劃平日（週二至週五）以服務偏遠地區民眾往返市區為主，假日則以串連鎮內各景點假日則以串連鎮內各景點，如天仁茶文化館、四方牧場、竹南啤酒廠、崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森、親子之森、長青之森、官義渡公園、龍鳳宮、慈裕宮、獅山多功能運動公園、四方鮮乳酪故事館等為主。

    竹南鎮公所指出，為服務身障朋友，幸福巴士皆改裝為無障礙大客車（可容納13人座及1座輪椅），民眾可向竹南鎮公所官網、FB等，日後亦規劃建置QR code接收「路線、班次時刻表」等資訊。

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