苗栗縣228民主英烈紀念公園 未辦相關追思活動顯得冷清

苗栗縣在頭屋鄉象山村孔子廟旁有座二二八民主英烈紀念公園，十多年來，在二二八和平紀念日當天，已無舉辦相關追思活動，顯得冷冷清清。（記者張勳騰攝）

2023/02/28 14:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今（28日）天是228和平紀念日，苗栗縣在頭屋鄉象山村孔子廟旁有座228民主英烈紀念公園，10多年來，已無舉辦相關追思活動，顯得冷冷清清；該公園甚至無專責單位管理維護，目前仰賴「鄰居」玉衡宮管理委員會人員及義工清理周邊環境，才不致讓這段歷史埋沒於荒煙蔓草中。

頭屋鄉民主英烈紀念公園是228受難者胡海基捐地籌設白色恐怖民主英烈公園，在親友、遺族樂捐下，籌措200多萬元，於2000年豎立紀念碑，這座公園裡面供奉著白色恐怖時期死難的民眾「總靈位」，是一座沒有墳墓及任何骨灰遺骸的墓園，相當特別。

玉衡宮管理委員會總幹事廖煥維指出，這座民主紀念公園，胡海基當初是想捐給政府管理維護，但無下文，近年來並無專責單位管理、維護，因公園位在象山孔子廟及玉衡宮旁，有時來宮方參拜的信眾，會順道前往公園走一走，因大家是「鄰居」，所以他和多位義工會主動清理周邊環境，才不致雜草叢生。

廖煥維說，有時台大教授會帶領研究228事件的博、碩士生到公園裡，了解當年228事件的事蹟。

廖煥維表示，前省政府主席林政則因跟孔子廟象山書院有淵源，在林擔任省主席時，會撥一些款項委託宮方舉辦秋祭法會，但到了2003年後，就未在補助，10多年來，也未再舉辦相關追思紀念、秋祭活動，每年228和平紀念日，顯得冷冷清清。

苗栗縣在頭屋鄉象山村孔子廟旁有座二二八民主英烈紀念公園，供奉著白色恐怖時期死難的民眾「總靈位」。（記者張勳騰攝）

苗栗縣頭屋鄉玉衡宮管理委員會總幹事廖煥維與義工等人，主動清理二二八民主英烈紀念公園周邊環境。（記者張勳騰攝）

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