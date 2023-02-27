頭份公辦民營幼兒園7/31契約屆滿，家長愕然。（頭份市公所提供）

2023/02/27 17:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員曾玟學接獲陳情，頭份市公所委託財團法人糖葫蘆文教基金會公辦的幼兒園，因糖葫蘆文教基金會去年遭教育部廢止設立許可資格，影響幼童權益，頭份市公所去年經與家長開會後緊急辦理招標，由社團法人中華民國文教產業暨補習服務品保協會得標，於去年5月1日起銜接辦學。但近期家長接獲通知單，契約將於7月31日屆滿終止，讓家長錯愕，去年的陰影又要籠罩。

頭份市長羅雪珠表示，將於近期與家長面對面會議後，會依家長意願，市公所將盡力保障學童就學權與員工作權，將待會議後討論決定。

苗栗縣議員曾玟學質疑，去年時爭取到的是可以追加延長1年，讓園內幼童可以順利畢業，家長不必因此需要再四處奔波替小朋友找安置的幼兒園，學童也能在熟悉的環境中完成幼兒園學業，如今突如其來的通知讓不少家長認為遭到二度傷害，因此向他陳情。

頭份市公辦民營幼兒園於2005年起由糖葫蘆文教基金會得標承攬營運，但基金會因財產未達最低額度，去年3月底被教育部依財團法人法廢止設立許可，並經法院公告解散登記，公所與基金會原本決議4月底終止幼兒園營運，後來因地方民代機或家長陳情，召開會議朝「原校原地」就讀解套。

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