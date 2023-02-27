苗縣大千象鼻衛生室推動虛擬健保卡 讓泰安偏鄉民眾就醫更方便

象鼻衛生室護理師於活動現場教導民眾申辦虛擬健保卡。（圖由大千醫院提供）

2023/02/27 10:02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉南三村地處偏遠，醫療資源不足，苗栗市大千綜合醫院派員在泰安鄉象鼻衛生室提供24小時門、急診與巡迴醫療服務，惟部落村民就診時常忘帶健保卡，之後又要耗時費力地在期限內再回到醫院補卡，讓鄉親苦不堪言；大千醫療團隊因而在辦理衛教講座推廣虛擬健保卡的優點，並於活動現場協助民眾辦理虛擬健保卡，讓鄉親簡單就能享有虛擬健保卡的便民措施。

負責象鼻衛生室業務之大千綜合醫院護理部督導陳嘉帆指出，象鼻衛生室在泰安鄉提供24小時門、急診與巡迴醫療服務，同時也辦理兒童早期療育、大型聯合評估、居家醫療照護、疾病個案管理等服務，在2021年底更試辦視訊診療門診及遠距醫療，大幅提升泰安鄉的醫療品質。

陳嘉帆說，然而在服務鄉親過程中，常遇到居民就醫時忘記帶健保卡，或是健保卡毀損卻礙於路途遙遠而未換新等狀況影響就醫。因此配合中央健康保險署政策，在泰安鄉推動虛擬健保卡，來改善實體健保卡的不方便性。

民眾只要申請虛擬健保卡，就可以透過全民健保行動快易通APP取得虛擬健保卡QR Code，就醫時直接使用QR Code即可，不需再用實體健保卡，解決民眾忘記攜帶健保卡或健保卡受損等問題，同時也讓泰安鄉象鼻、梅園及士林三村民眾就醫更便利。

大千醫院表示，2022年起，中央健康保險署已將虛擬健保卡就醫推廣至居家醫療、遠距醫療及視訊診療服務，全面提升偏鄉及山地離島等民眾醫療照護的便利性及醫療服務品質，透過象鼻衛生室推廣虛擬健保卡活動，更能協助泰安鄉居民獲得良好的醫療品質，改善偏鄉醫療的不足。

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