228連假採草莓、泡湯上看30萬人次 苗警全力備戰

大湖地區草莓產期可至4、5月。（資料照）

2023/02/25 17:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖草莓產期可到4、5月，加上春寒料峭，到泰安泡溫泉者絡繹，苗栗縣警察局預估228連假造訪採草莓、泡湯遊客將近10萬車次、30萬人次，出動350名警力進行交通疏導，力求交通順暢，快樂出遊、平安返家。

苗栗縣警局向交通部公路總局調閱今年2月前3週例假日湧入大湖、獅潭地區的人、車次，總計14萬6611車次、43萬9833人次，平均每週湧入4萬8870車次、14萬6610人次，與農曆春節連假人、車潮不相上下。

縣警局交通隊分析2月份每週例假日湧入人、車潮狀況，研判應該是草莓進入第二期果盛產期、客家族群返鄉掃墓及天候晴朗等因素，預估228連假4天將湧入9萬7740車次、29萬9200人次，已統籌300名警力投入交通疏導勤務，同時預備50名線上巡邏警力即時處置突發狀況。

交通隊提醒用路人，台72線是進入大湖及泰安景區的主要道路，假期上午10點至下午3點是進入景區尖峰時段，下午4點至晚間7點則是離開景區尖峰時段，務必保持行車安全距離、注意車前狀態及遵守標誌、標線、號誌與警察人員指揮。

苗栗縣警局長莊勝雄表示，歡迎民眾利用228連假來苗栗縣觀光旅遊，已要求同仁務必堅守崗位，落實執行交通疏導勤務，力求交通順暢，讓大家快樂出遊、平安返家。

苗栗縣警察局預估228連假造訪採草莓、泡湯遊客將近10萬車次、30萬人次，出動350名警力進行交通疏導。（警方提供）

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