台3線大型重機「飆」出111分貝 苗縣環局加強「聲音照相」取締

縣府環保局近2個多月取締噪音超標514輛次，依法開罰1800元至3600元，其中一輛大型重機在台3線「飆」出最高111分貝。（環保局提供）

2023/02/25 15:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台3線苗栗縣境風景宜人，但車輛呼嘯而過的噪音，讓沿線聚落居民不堪其擾；苗栗縣政府除規劃爭取經費希望補助裝設氣密窗，也將加強沿線噪音取締。縣府環保局近2個多月取締噪音超標514輛次，依法開罰1800元至3600元，其中一輛大型重機「飆」出最高111分貝。環保局表示，違規車輛也會通知複檢，未改善者，按次處罰。

台3線苗栗縣路段，假日常見大型重型機車或跑車成群結隊，車輛行駛而過的排氣聲浪，讓沿線三灣、獅潭等鄉鎮的緊鄰馬路旁的聚落住戶長期苦不堪言，尤其居民大多為上了年紀的老人家，抱怨常被呼嘯而過的車輛噪音嚇著，往往得緊閉窗戶。

環保局表示，目前縣內有4組噪音取締的聲音照相設備，包括移動式、車載式及固定式；固定式2組，分別裝設於台3線三灣鄉102.6公里處、獅潭鄉110公里處。統計去年11月21日至今年1月31日，共取締514輛次噪音超標；其中最高噪音111分貝，為一輛大型重型機車。

根據環保署機動車輛噪音管制標準，限速低於50公里路段，車輛音量不能超過86分貝；限速50公里以上、小於70公里路段，則不能超過90分貝。此外，環保局補充，噪音超標違規車輛，還會被通知複檢，未改善者，按次處罰。

獅潭鄉長劉淑能於日前參加縣務會議，也向縣長鍾東錦反映，提案希望補助台3線沿線住家安裝氣密窗；鍾東錦認同噪音危害是居民切身大問題，請環保局監測噪音參考，縣府據以爭取補助、家戶負擔部分，並以獅潭、三灣沿線影響嚴重的路段優先。

環保局在台3線三灣鄉、獅潭鄉路段，各裝設一組噪音取締的聲音照相設備。（環保局提供）

環保局也將會同警方加強車輛噪音取締。（環保局提供）

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