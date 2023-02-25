台72線東向出磺坑路段 228連假後日間封閉施工8天

公路總局苗栗工務段辦理台72線27.5公里坡面保護與橋梁維修工程作業路線改道圖。（苗栗工務段提供）

2023/02/25 11:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局苗栗工務段辦理台72線27.5公里坡面保護與橋梁維修，將於3月1日到3日及6日到10日的每天上午9點到下午4點，封閉客屬大橋到出磺坑匝道東向路段作業。苗栗工務段表示，坡面保護與橋梁維修工程預計持續到8月，陸續仍有長時間封閉管制，但會避開週六日及連假，也會預先公告，請用路人配合改道。

台72線東向27.5公里公館鄉出磺坑路段，去年6月發生山壁邊坡土石崩落阻道情形，苗栗工務段於搶通後，檢視邊坡坡面需強化保護，另橋梁道路也因巨大岩塊砸落而損傷需維修。

苗栗工務段因應草莓季及農曆春節交通疏運需求，於去年底辦理暫時性修復，現階段展開永久性修復工程作業，將於3月1日到3日及6日到10日的每天上午9點到下午4點，封閉客屬大橋到出磺坑匝道東向路段作業，作業期間欲前往大湖地區的用路人，於客屬大橋路口轉平面道路119甲線接台6線，至出礦坑匝道接回台72線往東。

苗栗工務段表示，此次封閉管制期間，將進行邊坡坡面刷坡及掛網作業，因刷坡會有落石、掛網也需要動用大型吊車，為維護用路人行車安全，予以封閉管制。整體工程預計持續到8月，期間為利施工，該路段仍會有長時間的封閉管制，但會避開週六日及連假，工務段都會預先公告，請用路人配合改道。

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