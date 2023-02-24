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    10個月取締破萬件惹民怨 苗140縣道區間測速排除高架路段

    苗栗縣140縣道區間測速執法10個月，取締破1萬件，引發地方反彈，縣府決議區間測速範圍排除高架路段，調整為高架路段前後實施，增設1支固定式測速照相桿。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣140縣道區間測速執法10個月，取締破1萬件，引發地方反彈，縣府決議區間測速範圍排除高架路段，調整為高架路段前後實施，增設1支固定式測速照相桿。（記者彭健禮攝）

    2023/02/24 18:08

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣140縣道區間測速執法10個月，取締破1萬件，引發地方反彈，尤其其中有近7公里是高架路段，地方認為石虎上不去，爭取取消。經道安會報討論，及縣府、地方多次會勘，決議區間測速範圍排除高架路段，調整為高架路段前後實施，增設1支固定式測速照相桿。苗栗縣警察局說，經費400多萬元，已由縣長簽核，待收到公文回覆，即可上網發包施作。

    140縣道連結苑裡鎮、三義鄉及卓蘭鎮，是苗栗縣內的南橫公路，也是卓蘭鎮民重要聯外道路，因石虎保育，縣府在卓蘭路段設有近9公里長的區間測速，速限60公里。

    區間測速去年3月31日起執法後，卓蘭居民、水果產業運輸車輛抱怨罰單「接不完」，地方激烈反彈。警察局統計到今年1月31日，共取締1萬670件，平均每個月1000件。

    尤其140縣道的區間測速路段中有近7公里是高架路段，居民認為「石虎幾乎不可能上去」，高架路段區間測速反而多此一舉。縣議員楊恭林也多次在議會質詢要求縣府重視地方民眾的權益。

    經道安會報討論，及縣府、地方多次會勘後，在兼具石虎保育、行車安全及交通便民之下達成共識，當地區間測速範圍排除高架路段，調整為高架路段前後的「16.2K~17.2K」、「23.1K~25.1K」，並於20K的高架路段下坡處增設1支固定式測照相桿。

    縣警局說，現行140縣道區間測速路段有3座門架，調整為高架路段前後分段實施，將需再購置1座門架，加上移置作業及增設1支固定式測速桿，估需400多萬元經費，已由縣長簽核，送縣議會追認墊付，待收到公文回覆，即可上網發包施作。

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