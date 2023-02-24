苗縣518家農地違章工廠未登記納管 僅185家申請

針對農地違章工廠申請納管，苗栗縣有518家未登記納管，目前僅185家提出申請，苗栗縣政府籲請業者盡速申請。（資料照）

2023/02/24 16:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對農地違章工廠申請納管，據苗栗縣政府工商發展處調查，全縣有518家未登記納管，目前僅185家提出申請，惟3月19日期限將屆，苗栗縣政府3月1日將在第二辦公大樓五樓會議廳召開「納管之未登記工廠儘速提送工廠改善計畫說明會」，提供工廠改善計畫撰寫諮詢與現場收件服務；苗縣府籲業者依期限提出申請，以免後續面臨斷水斷電、拆除建築物處分。

苗縣府工商處於2019年發包委外全面清查全縣未登記工廠之數量、性質與類別，以及歷來列管案件，全縣約518家初步符合「工廠管理輔導法」所定義之既有未登記工廠，屬低污染事業、建物2016年5月20日以前即存在且從事加工製造，至今仍持續生產廠家。

苗縣府工商處統計，全縣有518家未登記納管工廠，目前僅185家提出改善計畫，配合中央政策，依據「特定工廠登記辦法」規定已申請納管未登記工廠者，最遲應於3月19日前向縣府提出工廠改善計畫，並依核定計畫完成環境保護、消防、水利、水土保持等相關改善措施。

工商發指出，已取得特定工廠者，除可申請接水接電、取得與合法工廠相近地位外，至2040年3月19日前免受建築法、區域計畫法、都市計畫法、國土計畫法等法規處罰。後續更可透過用地計畫變更方式以申請一般工廠登記，輔導既有未登記工廠合法，讓業者可以安心經營。

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