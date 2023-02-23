國中喪父就近入學陪伴媽 國立苑高新二代苦讀學測考出好成績

國立苑裡高中學子黃宇陽（中）學測考取好成績，校長彭昕鋐（左）、導師李青玫（右）都替他感到開心。（國立苑裡高中提供）

2023/02/23 19:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大學學測成績於今（23）日公布，國立苑裡高中學子黃宇陽為新住民二代，父親病逝，母親為工廠包裝員，家庭經濟條件有限，從小沒有補習，他3年前的國中會考成績也不盡理想，但高中按部就班遵循老師指導，校排前3%。他學測考取48級分，喜歡資訊類別科系，希望透過繁星推薦進入理想大學資訊或資工相關科系。

國立苑裡高中校長彭昕鋐表示，學校定位是一所社區高中，沒有明星高中的顯赫光環與學霸學生，卻有著一群默默努力3年苦讀的學生，以及全心全力指導的師長，在學測成績公布的今天取得了好的表現，其中有3位學生最獲注目。

王建凱畢業於縣立苑裡高中國中部，國中會考4A1B，高中選擇到國苑就讀，3年就學期間穩扎穩打的表現，取得在校成績前1%的佳績；平時除了學業之外，運動表現也不落人後，曾經參加過黑豹旗全國高中棒球大賽。他學測以四科52級分成為國苑表現最好的學生，他也相當有自信，希望自己能夠以繁星推薦進入頂尖大學的電機相關領域科系。

黃宇陽畢業於致民國中，為家中獨子，父親在他國中時病逝，母親為工廠包裝員；他從小到大都沒有補習，也要幫忙家務。3年前國中會考2A3B，考量可以陪伴母親，就近入學國苑。高中3年來，他按部就班的遵循老師指導讀書，取得校排前3%，並連續2年獲得內政部的「新住民子女獎學金」表揚。

黃冠傑家住台中大安，畢業於順天國中，國中會考取得4A1B的成績，身為中投區的學子，選擇到共同就學區的國苑就讀，除了大安與國苑距離不算遠，同時也看中社區高中的繁星推薦升學機會。他3年苦讀，取得在校成績前1%的佳績，學測四科49級分；他對醫學與藥學相關領域充滿興趣，同樣希望能一舉在繁星推薦過程中，順利錄取醫藥相關領域的科系。

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