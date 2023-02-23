兩度販毒都栽在同檢警組合手裡！64歲男嫌蒼老模樣讓人認不出

64歲李男（白髮者）3年前販賣安非他命毒品，一審被判6年半，上訴中，但他仍持續販賣，於2月中再度被查獲送辦，已收押禁見。李男已牙齒掉光、外觀容貌看起來與80、90歲的老人無異。 （警方提供）

2023/02/23 10:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣64歲李姓男子，毒品前科累累，甫於去年底因3年前的販賣安非他命毒品案，一審被判6年半，上訴中，但他仍持續販賣，於2月中再度被查獲送辦，已收押禁見。巧合的是，3年前與這次偵辦李男販毒案的檢警組合，及協助李男的法律扶助基金會義務律師都一樣，不過，3年來，李男已牙齒掉光、外觀容貌看起來與80、90歲的老人無異，讓李男的義務辯護律師差點認不出來，也感嘆毒品害人不淺。

李男染有吸食毒品惡習，前科累累，3年前因販賣安非他命，被苗栗地方檢察署宿股檢察官指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊科偵隊查緝到案。李男並於去年底，因販毒被苗栗地方法院判處6年6個月徒刑。

儘管前一次販毒案還在上訴中，李男持續販售，苗縣警局刑大科偵隊掌握情資後，再度報請檢方指揮，結果此案又分給苗檢現在的宿股檢察官張文傑指揮偵辦，經蒐證完備後，於2月16日拂曉出擊，一舉將李男及多名藥腳拘捕到案，查獲安非他命43包、共計30餘公克及現金、吸食器等。李男經移送地檢署後，已由檢方向苗栗地院聲請羈押獲准。

李男此兩度販毒案，都被同一檢警組合查獲，讓檢警覺得真是「冤家路窄」；豈料，李男遭逮後，請求法律扶助基金會律師協助，而法扶基金會指派的陪偵律師，竟也是3年前協助李男的義務辯護律師。

但李男在這3年來，牙齒掉光、滿頭白髮、身形痀僂，雖不到65歲，但外觀容貌看起來與80、90歲的老人無異，讓律師差點認不出來，也感慨毒品害人不淺。

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警方查獲安非他命43 包、共計30餘公克。（警方提供）

警方查扣的現金。（警方提供）

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