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    首頁　>　苗栗縣

    苗縣扎根計畫留優秀運動員 12校81人受惠

    圖為獲獎金的縣立苑高排球隊學生。（記者蔡政岷攝）

    圖為獲獎金的縣立苑高排球隊學生。（記者蔡政岷攝）

    2023/02/22 17:30

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣政府於前縣長徐耀昌任內通過「公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」，訂定補助16種運動項目優秀選手。根據苗栗縣政府教育處體健科統計，目前已有12所學校81位優秀運動員受惠。

    目前包括大同高中、興華高中、 苑裡高中、苗栗農工、苗栗高中、竹南國中、致民國中、頭屋國中、建國國中、明仁國中、大倫國中、福興武術國中小學皆有優秀縣內運動員獲補助。

    苗縣府指出，計畫培育項目包括田徑、桌球、羽球、網球、柔道、角力、武術、跆拳道、射箭、木球、游泳、滑輪溜冰、籃球、排球、棒球（含女壘）、足球等，以縣內體育班學校運動專項為主。

    培訓費補助，田徑、桌球、羽球、網球、柔道、角力、武術、跆拳道、射箭、木球、游泳、滑輪溜冰等項目，依比賽名次每人補助1000至3000元不等。

    籃球、排球、棒球（含女壘）、足球等，依學校及教練認定，以法定下場比賽人數為該次比賽補助名額，並依參加賽事組別及名次，每人每月補助1000至5000元不等。

    獲補助的學生包括福興武術國中小學徐翊庭為通霄鎮在地圳頭人，他從國小五即開始接觸武術，也萌生興趣愈練愈有心得，希望能留在縣內升學繼續深造武術實力。

    縣立苑高教練陳昭凱說，獎金有助於留住縣內優秀人才，避免長期培養的優秀選手外流外縣市，而留在縣內可以持續接受熟悉教練指導，更瞭解選手優缺點可幫助選手更上一層樓。

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